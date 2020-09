¡Alerta! Una nueva modalidad de engaño en la que solicitan a su víctima el depósito de dinero a una cuenta bancaria para que la encomienda enviada por un familiar del extranjero no sea desechada, viene siendo utilizada por delincuentes. Bandas integradas por peruanos y extranjeros estarían detrás del modus operandi.

Al respecto, la empresa DHL Express denunció sobre esta reciente modalidad de estafa en la que utilizan malintencionadamente el nombre de la empresa y advierteN a sus clientes, no dejarse engañar.

Hugo Moreno, director de Tecnologías de la Información de DHL Express en Perú, informó que, si alguien recibe un mensaje por WhatsApp o por un correo de Gmail, Yahoo u otros a nombre de la entidad, está frente a un fraude, porque todo trámite y comunicación de la empresa se hace desde su dominio.

“Los delincuentes revisan las redes sociales de sus víctimas y al percatarse que tienen parientes en el extranjero empiezan a stalker. Luego les mandan mensajes a través de WhatsApp y les dicen que tiene que pagar el desaduanaje de inmediato, porque si no la encomienda será desechada”, menciona.

Mujer denuncia haber sido estafa por falsos trabajadores de empresa de envíos aéreos

Otro punto que resaltó el especialista es que DHL Express no se contacta con terceras personas para solicitar el pago por la liberación de bienes existentes en la aduana. Ante algún inconveniente, DHL se comunica directamente con el cliente. “Si usted recibe una llamada de un supuesto trabajador de DHL y le solicita dinero, está frente a una estafa”, agregó Moreno.

Resaltó que otra forma de confirmar que se está frente a un fraude, es cuando las cuentas de depósito están a nombre de una persona natural, porque las únicas cuentas bancarias que DHL utiliza están a nombre de las razones sociales corporativas.

Bono solidario

Otra de las modalidades que circula por la coyuntura del Covid-19 es la del Bono solidario. La División de Estafas y Fraudes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) mencionó que los malhechores aprovechan para sustraer información personal de sus víctimas a través de un link falso que envían a su celular.

“Envían links a través de WhatsApp bajo el título “Programa quédate en casa”, donde les indican que deben llenar un formulario para acceder al bono solidario que “supuestamente” está dirigido a padres solteros, madres solteras, jóvenes estudiantes, abuelos e incluso niños”, señala el coronel PNP Manuel Cruz, jefe de la división de estafas.

Hay que recordar que la página “Yo me quedo en casa” del Gobierno no solicita número de teléfono ni lugar de residencia. Además, no envían mensajes a través de redes las sociales.

En caso una persona fallecida haya sido beneficiado con el “Bono rural” o “Bono familiar universal” otro familiar puede retirarlo.