La jefa del Gabinete, Mirtha Vásquez, y los ministros de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte; de Salud, Hernando Cevallos; y de Desarrollo Agrario y Riego, Victor Maita Frisancho, brindarán una conferencia luego de la sesión del Consejo de Ministros, en medio de la expectativa de la población por conocer qué medidas se aplicarán dado el contexto de la pandemia que afronta el Perú.

Se espera que, tras la sesión del Consejo de Ministros, se den a conocer qué restricciones se aplicarán para frenar la tercera ola de coronavirus que ya está inició oficialmente en el Perú.

Asimismo, se informará sobre los principales acuerdos del Consejo de Ministros y se dará inicio a un ciclo de conferencias en la que los ministros rendirán su balance 2021 y las perspectivas de gestión 2022.

TERCERA OLA INICIÓ EN PERÚ

Tras la confirmación del inicio de la tercera ola del COVID-19 en el Perú, el ministro de Salud Hernando Cevallos brindó detalles del avance de esta enfermedad y las medidas que adoptarán para enfrentar a la enfermedad.

Dentro de los detalles que brindó Cevallos, se conoció que el 90% de los decesos ocurridos en el segundo semestre del 2021 corresponden a personas no vacunadas. También precisó que los centros de salud de niveles 3 y 4 atenderán las 24 horas, además, que instalarán centros de pruebas para determinar si las personas tienen o no este mal.

Añadió que la variante predominante en la capital de la República, es la temida Omicrón.

Ministro Hernando Cevallos brindó detalles del COVID-19 en el país. (Andina)

Descartan nueva cuarentena nacional por tercera ola

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, descartó que en un futuro se establezca una nueva cuarentena nacional ante el inicio de una tercera ola de COVID-19 en el Perú y el avance de la variante Ómicron.

“Cuarentenas planteadas como las que hemos tenido al principio de la primera ola nosotros no lo consideramos. Puede ser una cuarentena focalizada en un determinado lugar, con una situación especial, pero la cuarentena nacional, como se planteó, no nos parece conveniente, no dio resultados porque, además, somos un país con 70% de informalidad”, indicó al respecto.