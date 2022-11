Usuarios en redes sociales se han visto sorprendidos por un video de ATV que viene circulando , en donde los conductores del noticiero matinal confirman el regreso del uso obligatorio de las mascarillas ante el aumento de contagios por el Covid-19. Aquí te explicamos cuáles son las últimas medidas.

“ Regresa el uso obligatorio de las mascarillas a nivel nacional y el propio ministro de Salud, Jorge López , acaba de hacer el anuncio a través de una conferencia de prensa”, mencionan los periodistas, sin embargo, este video tiene como fecha de emisión el pasado 4 de julio de este año.

Además, se menciona que Jorge López se mantiene como ministro de Salud, sin embargo, esto es falso, pues la actual titular del sector es Kelly Portalatino, quien fue ratificada en el cargo hace unos días por el presidente Pedro Castillo.

Este fake news viene circulando ante el aumento de casos Covid-19 en nuestro país . Es por ello la importancia de aplicarse las vacunas correspondientes para el refuerzo ante un nuevo contagio.

TROME | Es falso el uso obligatorio de mascarillas

MINSA EVALÚA MEDIDAS SANITARIAS POR QUINTA OLA

Sin embargo, la ministra de Salud, Kelly Portalatino, informó que este jueves 01 de diciembre se realizará una conferencia de prensa para anunciar las nuevas disposiciones ante una eventual quinta ola por el coronavirus.

“Las cifras siguen aumentando y eso es por descuido de todos los peruanos que no estamos siendo responsables. Necesitamos tomar acciones, vamos a evaluar estas medidas, si van a regresar o no. Pero no podemos bajar la guardia”, mencionó.