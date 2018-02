Odebrecht: Congreso da 10 días a PPK para que fije fecha de su declaración[Fotos]

Un plazo de 10 días, decidió otorgar la Comisión Lava Jato, al presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), para que fije la fecha y la hora en la que recibirá a los integrantes de este grupo de trabajo de Palacio de Gobierno, a fin de que responda por sus presuntos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.





El congresista Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) indicó que si Pedro Pablo Kuczynski no responde a este requerimiento, el grupo investigador lo hará y será “por última vez”.



Mientras que Mauricio Mulder (APRA) sostuvo que Pedro Pablo Kuczynski mostró su interés en declarar sobre la relación de su empresa Westfield Capital con Odebrecht cuando “estaba con la soga al cuello”, en referencia al primer proceso de vacancia. Sin embargo, una vez que superó la destitución, “da la impresión de que desprecia la investigación que hace el Parlamento”.



Sin embargo, para Girbert Violeta (Peruanos por el Kambio), Pedro Pablo Kuczynski no se ha negado a recibir al grupo parlamentario.

En esta línea, la jefa del Gabinete Ministerial, Mercedes Aráoz, afirmó que al mandatario “no se le dan ultimátums”.



“El presidente (PedroPablo Kuczynski) los va a invitar en su momento, al presidente no se le dan ultimátums, esto no es una guerra, la verdad que me parecen formas bien desatinadas”, manifestó.