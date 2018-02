El ex ejecutivo de la constructora Odebrecht en el Perú, Jorge Barata habría confirmado que la empresa brasileña aportó dinero en efectivo a la campaña presidencial de Ollanta Humala y de otros partidos políticos.



Según fuentes judiciales, Jorge Barata hizo esta información en el interrogatorio de más de una hora al que lo sometieron fiscales peruanos en Sao Paulo, respecto a los US$3 millones que habría entregado a Ollanta Humala y Nadine Heredia.



Carlos Kauffmann, abogado de Jorge Barata informó su defendido respondió a todas las preguntas que se le hicieron en este caso. Agregó que esta diligencia se agilizó porque Jorge Barata declaró en español.



Al inicio del interrogatorio, los representantes del Ministerio Público firmaron un acta donde se comprometieron a no usar las declaraciones de Jorge Barata en su contra y de Odebrecht. Solo podrán utilizarla en el proceso judicial.



En breve, fiscales peruanos iniciarán el interrogatorio al ex ejecutivo de la constructora Odebrecht en el Perú, Jorge Barata. La diligencia se desarrollara en la sede del Ministerio Público Federal de Sao Paulo.



La preguntas a realizar a Jorge Barata sólo se concentrarán en Ollanta Humala, Nadine Heredia y Keiko Fujimori. No se contemplará los casos del presidente Pedro Pablo Kuczynski y del ex presidente Alan García.





Rafael Vela, coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos; el fiscal Germán Juárez y su adjunto Alexander Taboada; y el fiscal José Domingo Pérez acompañado de su adjunto Walter Villanueva ya se encuentran en la sede judicial.



Será el fiscal Germán Juaréz, quien iniciará el interrogatorio a Jorge Barata, respecto a los US$3 millones que habrían recibido Ollanta Humala y Nadine Heredia para la campaña del Partido Nacionalista y por lo que se encuentran en prisión.



Cabe indicar Marcelo Odebrecht, ex mandamás de Odebrecht sostuvo que él dispuso en el 2010 la entrega de dicho monto. Los abogados de Humala, César Nakasaki y Julio César Espinoza estarán presentes y también podrán hacer preguntas.

Mañana



En tanto, mañana el fiscal José Pérez, continuará con esta diligencia. Ahí se recibirá la declaración de Jorge Barata en torno al financiamiento de las campañas presidenciales de Fuerza Popular, Keiko Fujimori de los años 2011 y 2016.