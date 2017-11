Odebrecht ratificó haber aportado dinero a la campaña de Keiko Fujimori en 2011

Marcelo Odebrecht reafirmó haber contribuido monetariamente a la campaña de Keiko Fujimori en 2011. Así lo reveló esta madrugada el portal IDL Reporteros.



Durante la elaboración del informe, estuvieron presentes el fiscal federal brasileño Orlando Martello, y los siguientes fiscales peruanos: Rafael Vela, fiscal Superior; José Domingo Pérez Gómez (fiscal a cargo de la investigación); y el fiscal adjunto Wálter Villanueva.



Así como dos abogados de Keiko Fujimori; el peruano Edward García y el brasileño Breno Brandão.



A Odebrecht se le pidió explicar si el aporte de los 500 mil dólares a la campaña de Fujimori era “una inferencia o una hipótesis”, a lo que el empresario ratificó que “lo de aumentar los 500 mil dólares es porque él mismo dispuso que así se de. ¿Cuándo se pagó, cómo se pagó? Jorge Barata lo sabe”.



Otra de las dudas que Odebrecht aclaró durante el interrogatorio fue la frase “fazer visita”. El brasileño aclaró que no significaba necesariamente que iba a visitar a Keiko, sino “que probablemente se refería a Venezuela”.



Pese a haber ordenado la entrega de los 500 mil dólares, Odebrecht afirmó no conocer a Keiko Fujimori. "¿La conoce personalmente? No. ¿Le pagó? afirma que sí. ¿Quién sabe los detalles? Por lo menos, Jorge Barata", indica el portal.