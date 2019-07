Urresti pone su cargo a disposición tras violento enfrentamiento entre serenos y ambulantes venezolanos

¡Tajante decisión! Daniel Urresti, gerente de Seguridad Ciudadana de Los Olivos , puso su cargo a disposición luego del incidente reportado el último jueves, cuando serenos arremetieron con violencia contra ambulantes venezolanos que instantes antes los atacaron a pedradas en la Urbanización El Trébol.

Urresti comentó en entrevista con América Noticias que al momento, una comisión de la Municipalidad de Los Olivos investiga el caso al mismo tiempo que aseguró que el grupo de fiscalizadores y serenos que dirige no promueve la violencia.

“No alentamos la violencia y por eso hay una investigación. Por eso he puesto mi cargo a disposición. Lo que yo quiero es que se entienda cual es el contexto […] Esto está en una comisión. Lo que hecho es poner mi cargo a disposición. No estoy en la comisión. Yo sigo trabajando hasta el que alcalde me pida dar un paso al costado”, indicó Daniel Urresti.

Daniel Urresti pone su cargo a disposición tras violento incidente entre serenos y ambulantes (Video: América Noticias)

Recordó que los serenos actuaron de esa manera debido a que fueron atacados con piedras y armas blancas por parte de los informales. El gerente de seguridad ciudadana que la comisión al finalizar la indagación también dispondrá medidas correctivas que se tendrán que ejecutar durante las intervenciones.

“Eran dos a 15 serenos, entre las cuales había cinco damas, serenas que se enfrentaban a 40 delincuentes. Habíamos reducido a tres y los estábamos llevando a la camioneta. Un ciudadano venezolano que es luchador profesional sale de su carro y arremete contra los serenos. Ahí se escapa uno [intervenido], y a ese cuando lo alcanzan habido un exceso de fuerza”, explicó.

Estas declaraciones las brindó Daniel Urresti las brindó durante una operación de recuperación de espacios públicos en el cruce de la avenida Huandoy con Central. Indicó que es la tercera vez en el año que se realiza esta diligencia para desalojar a comerciantes informales.