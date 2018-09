Los Olivos: Esposos golpean a jovencita en moto tras confundirla con ladrona | VIDEO y FOTOS

¡Para no creerlo! Una joven de 24 años terminó golpeada, insultada y hasta denunciada por unos esposos que instantes antes habían sido víctimas de un robo en Los Olivos. Según consignó Latina, la pareja confundió a la mujer con la ladrona.



Yuliana Machado Rivera trabaja en el rubro de recarga de celulares, por lo que llegó a bordo de su moto a una tienda de la cuadra uno de la calle Villa Sol en Los Olivos. Fue en ese momento que la pareja de esposos sufrió el robo de una cartera.

Cuando la joven se disponía a retirarse en su moto, el auto de los esposos le cerró el paso. “El señor me jaloneó y me bajó de mi moto”, contó Yuliana Machado Rivera a las cámaras de 90 Central.

“Tú me has robado mi cartera, tú la has agarrado, devuélveme mi cartera”, le dijo la mujer claramente indignada. Al parecer, había confundido a la muchacha con la ladrona ya que según comentó, tenían las mismas características físicas.



La joven acusada y la pareja de esposos fueron llevados hasta la comisaría Laura Caller de Los Olivos para rendir sus manifestaciones. A su salida, la denunciante reconoció que todo se trató de una confusión.

“Nos equivocamos, lamentablemente tienen las mismas características. Todo fue una equivocación”, dijo la mujer a las cámaras de Latina antes de retirarse con su esposo.

Por su parte, la joven intervenida pasó varias horas detenida antes de ser puesta en libertad. A pesar de que la mujer reconoció que se equivocó de persona, la presunta agraviada quedó en calidad de citada.



Asimismo Yuliana Machado Rivera contó que en la comisaría de Los Olivos no quisieron aceptarle una denuncia por violencia física. Según explicó, solo le dieron un documento para que pase por médico legista y, una vez que se esclarezca la primera denuncia, podrán recibirle la suya.

Esposos golpean a jovencita en moto tras confundirla con ladrona. Video: Latina

