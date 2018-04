Los Olivos: estudiante murió en extrañas circunstancias en campus universitario [FOTOS]

En el campus de la Universidad de Ciencias y Humanidades, el estudiante Carlos Junior Bardales León (21) fue encontrado sin vida. Según la policía, se habría lanzado desde el octavo piso de uno de los pabellones del centro de estudios ubicado en Los Olivos. Sin embargo, para la familia, se trataría de un asesinato.



El hallazgo del cadáver ocurrió a las 8:30 de la noche del sábado, cerca del pabellón 8 de dicha casa de estudios, ubicada en la cuadra 51 de la avenida Universitaria.



Al ver el cuerpo, unos alumnos y empleados llamaron a los bomberos, quienes diagnosticaron ‘deceso por impacto’, según un parte policial elaborado por agentes de la comisaría ‘Pro’.

‘NO ES SUICIDIO’

Erlinda León y Carlos Bardales, padres de Carlos Junior, no creen en la versión del suicidio, pues él no tenía motivos ni problemas para hacerlo.



“Nuestro hijo cursaba el séptimo ciclo de Ingeniería de Sistemas y, si se hubiese caído de esa altura, se habría destrozado la cabeza, pero en el lugar no había sangre. Solo tenía fracturas en la pierna y brazo derecho, así como un pequeño rasguño en la frente”, precisaron.

Ellos aseguraron que, ese día, Carlos Junior salió de su casa a las 6 de la tarde para recibir clases de inglés. “Queremos saber la verdad. Pensamos que algo le pasó en otro lado y luego lo colocaron ahí”, añadió su padre.



En las próximas horas, la policía examinaría las cámaras de seguridad del local estudiantil para averiguar lo sucedido. Asimismo, entrevistarían a sus amigos para conocer el significado de un mensaje que el joven posteó en su cuenta de Facebook: “ALV todo a fin y al cabo a quien le importa y si le importa, por qué debería importarme” (sic).



(J.Yucra / M.Rochabrum)