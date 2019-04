Los Olivos: Implementan CEM en comisaría Sol de Oro tras caso de feminicidio

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, implementó esta mañana el Centro de Emergencia Mujer (CEM) en la comisaría de Sol de Oro, en Los Olivos. A la referida sede policial, acudió José Luis Falcón Gutiérrez, quien confesó ser el autor del crimen de Estefanie Flores Mendoza.

Como se recuerda, la joven de 20 años fue hallada sin vida al interior de su domicilio. Su ex pareja de 30 años irrumpió en el inmueble y la atacó en la habitación. Estefanie Flores Mendoza fue estrangulada y luego su cadáver fue escondido en una bolsa de rafia que fue colocada debajo de la cama.

Gloria Montenegro insistió que la Policía Nacional debe informar de inmediato a las autoridades cuando se reporta una denuncia por violencia. Remarcó que con el CEM en la comisaría de Los Olivos se brindará una atención articulada para casos de violencia contra la mujer e integrantes de un grupo familiar.

Respecto a que la víctima, Estefanie Flores, quien interpuso una denuncia por agresión física el pasado 24 de marzo contra José Falcón, la ministra reiteró su crítica por no atender el caso de manera adecuada y dijo que el Juzgado de Familia debió dictar medidas de protección oportunamente y evitar un fatal desenlace.

Garantizó que desde su sector brindarán el apoyo social, legal y psicológico a los familiares de la víctima. “Desde el Ministerio de la Mujer hemos solicitado prisión preventiva para el presunto agresor. El trabajo articulado nos permitirá evitar que se aumente la cifra de feminicidios”, precisó.

#LosOlivos | Tras denuncia de joven víctima de violencia, Juzgado de Familia debió dictar medidas de protección oportunamente y evitar un fatal desenlace. Desde el MIMP, brindamos el apoyo social, legal y psicológica a los familiares de la occisa. pic.twitter.com/e18CAgTu83 — Ministerio de la Mujer y Pob. Vulnerables (@MimpPeru) 15 de abril de 2019

Tras una reunión con personal policial de la comisaría Sol de Oro, Gloria Montenegro dijo: “Hoy ha sido muy productiva mi reunión, pero no solo le compete a la Policía Nacional y al Centro de Emergencia Mujer [tratar los casos de violencia], le compete a Educación, Salud Interior pero sobre todo a la Fiscalía y Poder Judicial para que esas medidas de protección no salgan tres meses después”.

“La capacitación también la necesitan los fiscales y el Poder Judicial porque este caso era un carácter urgente por alto riesgo y la chica debió ser internada en una casa que la resguarde y eso no se hizo. Debemos ser autocríticos. No voy a esperar que las denuncias que se hacen en la Policía y no llegan a nosotros, lleguen caminando. Nosotros iremos en su búsqueda”, añadió para Canal N.

En víspera, la ministra Montenegro exigió al Poder Judicial la máxima sanción “contra los responsables de demora y un castigo ejemplar para el presunto feminicida”.

Según cifras del MIMP, Estefanie Flores Mendoza es la víctima número 50 en lo que va del año.