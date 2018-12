Los Olivos: Mujer se negó a ir al hostal y su expareja la agarró a golpes y casi le arranca el labio a mordidas | VIDEO

Con golpes en diferentes partes del cuerpo y con el labio casi arrancado a mordidas, una mujer denunció a su expareja por agresión física, psicológica e intento de abuso sexual al negarse a ir al hostal con él a la salida de un evento en Los Olivos. El hombre la esperaba en el exterior del local donde se encontraba la joven y al verla sola, la tomó a la fuerza y la metió dentro de un taxi para llevarla a un alojamiento, pero una vez en la puerta la víctima se negó a entrar por lo que el hombre la empezó a golpear brutalmente en plena vía pública.



El hecho se registró en Los Olivos, pero felizmente fue salvada por un grupo de jóvenes quienes la defendieron e hicieron que pudiera escapar de las manos de este sujeto de quien estaba separada hace cuatro meses.



Daniel Sare Vilcapoma es el sujeto que tendría al borde de la desesperación a Andrea Aliaga, ya que según denunció en América Noticias, este hombre la sigue constantemente y hasta la ha amenazado de muerte.

"Tú eres mi mujer, no vas a estar con nadie. Tú eres mía", fueron algunas de las frases del sujeto. También reveló que no es la primera vez que ocurre este tipo de agresiones. "Me dice que si no regreso con él me va a matar", agregó la víctima.

Andrea Aliaga dijo que teme por su vida y la de sus hijos pues el hombre se encuentra inubicable. La mujer teme por la vida de sus hijos. Pidió apoyo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp). La Policía Nacional atendió la denuncia y está tras los pasos del agresor.