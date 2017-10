Terror en pollería. Dos delincuentes fuertemente armados irrumpieron en una pollería reciéntemente inaugurada y se apoderaron de cuatro mil soles, pero a la hora de escapar, el propietario Walter Huallasca (31) los enfrentó y fue apoyado por sus trabajadores que lanzaron sillas de madera a fin de capturarlos, en Los Olivos. El asalto duró unos 10 minutos y, al final, los ladrones huyeron con las justas.



Eran las 10:30 de la noche cuando dos delincuentes, de unos 18 a 20 años y con capuchas, irrumpieron en el local 'Bella Chicken', ubicado en la cuadra 6 de la avenida Los Olivos, manzana A, urbanización Las Orquideas, Los Olivos, y apuntaron a cinco empleados, entre ellos el dueño, que cenaban arroz chaufa.



"Nos gritaron: "¡Dejen sus celulares!. Uno de los hampones se llevó al mesero a la caja y se apoderó de cuatro mil soles, que era la ganancia del día. El mismo ladrón regresó y me apuntó: "Dame el resto del dinero". Fui caminando y, como iba lento, me metió un 'cachazo' en la cabeza", narró Huallasca, en su local de Los Olivos.



Arriesgando su vida, el propietario se dirigió hacia una esquina de la pollería, ubicada en Los Olivos, y en un descuido del delincuente, se le abalanzó y empezó a forcejear con él.

"Lo abracé para quitarle el arma, pero no se dejaba. Él quería dispararme, me apuntó al pecho y peleamos. Su cómplice le gritó: "¡Quémalo!, ¡Quémalo!" y salió un disparo que rozó en la pierna derecha de la trabajadora Adela Zavaleta (19). Luego, su cómplice se abalanzó sobre mi y me jalaron el arma de mis dedos", precisó el dueño del local de Los Olivos.



Durante el forcejeo, los demás empleados de la pollería de Los Olivos, así como algunos vecinos, lanzaron sillas con la intención que alguno de ellos se golpeé la cabeza y no pueda escapar, pero ello no sucedió.



Asustados y temerosos de ser capturados, ambos malhechores huyeron a toda prisa y a pocos metros abordaron un auto negro, conducido por un tercer sujeto.



Se supo que esta pollería de Los Olivos fue inaugurada hace 20 días y no cuenta con cámaras de seguridad. Los ladrones, de contextura delgada, serían los mismos que, hace días, robaron en una farmacia y otra pollería.