“Emerson Fasabi falleció víctima de un homicidio por envenenamiento con una sustancia tóxica no identificada y no por intoxicación alcohólica”. Esta es la conclusión a la que llegó la Comisión de Fiscalización del Congreso, en torno al caso del exmilitar, quien trabajó para Ollanta Humala y Nadine Heredia.



En su informe final, que ayer fue debatido y aprobado, el citado grupo de trabajo afirma que el veneno que mató al chofer de Humala ‘fue suministrado por una persona allegada al entorno y de confianza de la víctima, por lo que no generó sospecha’.



También se determinó que el ministro del Interior de ese entonces, José Pérez Guadalupe, faltó a sus deberes éticos al expresar que no existía ningún vínculo entre Fasabi y la familia Humala-Heredia. El hecho ocurrió en julio del 2015.



Exsoldado que trabajó para expresidente Humala murió por ingesta de sustancia tóxica

OBSTRUCCIÓN

A Humala se le atribuyen los presuntos delitos de encubrimiento real, obstrucción a la justicia y falsedad genérica, al haber ‘encomendado alterar la escena del crimen’.



Este informe final pasará a ser redactado con las recomendaciones correspondientes. Deberá ser debatido en el Pleno y, de ser aprobado, irá al Ministerio Público.



Algunas versiones señalan que la muerte de Fasabi estaría relacionada al ‘Caso Agendas’, donde se encuentra involucrada Heredia. Se precisa que el exmilitar sustrajo las cuatro libretas y se las llevó al excongresista Álvaro Gutiérrez.



Otra hipótesis apunta a que fue Michelín Vargas, exama de llaves de los Humala-Heredia, la autora del robo de las ‘Agendas’.

