Faltan tres días para el primer mensaje presidencial de Pedro Castillo. Es el nuevo inquilino de Palacio. Por tal motivo, Trome conversó con el expresidente de la República Ollanta Humala, quien nos contó su experiencia y lo que le esperaría a Castillo.

Señor Humala, ¿usted votó por Castillo? ¿Por qué?

Yo he votado por la opción nacionalista y creo que el Perú al Bicentenario requería de un gobierno popular y que busque los cambios que necesita el país.

El presidente Castillo anunciaría en su mensaje de 28 de julio la propuesta de Asamblea Constituyente. ¿Esto podría generar más inestabilidad?

De hecho va a generar una polarización del país. Castillo debe recordar que solo fue electo con el 19 %, eso no quiere decir que no tenga razón en su pedido de una Asamblea Constituyente o en todo caso de una nueva Constitución, en eso concuerdo con él.

Usted ha sido presidente, ¿qué errores no debe cometer Castillo al inicio de su mandato?

Yo creo que está contra el tiempo ahorita. Lo que él debe ver es a la gente que lo está rodeando, debe tener mucho cuidado y saber el pasado de cada uno de ellos.

Humala advirtió que si Castillo no logra una bancada oficialista en el Congreso puede terminar como PPK o Vizcarra. (Fotos: Allengino Quintana)

VLADIMIR CERRÓN

Da la impresión que Vladimir Cerrón es el que maneja al profesor, ¿lo percibe así?

No, no lo percibo así. Hay una relación del secretario general del partido electo por el pueblo y del candidato a presidente que ha sido invitado por el partido. Esa relación tiene que resolverse de la mejor manera por el bien del país.

Diversos analistas aconsejan a Castillo que se aleje del fundador de Perú Libre, ¿también le recomendaría eso?

No. Yo lo que le recomendaría es que asegure una bancada oficialista, si no tiene una estabilidad en el Congreso de la República, lo más probable es que siga la suerte de Kuczynski y Vizcarra.

Pero el doctor Cerrón está sentenciado por corrupción.

Pero una cosa es deslindar de los actos de corrupción, las condenas que tenga este señor, y otra cosa es el partido. Y dentro, el secretario general es Cerrón, les guste o no, y eso fue lo que eligió el pueblo.

¿De qué debe cuidarse el presidente electo?

De la gente que lo rodea, debe conseguir la Mesa Directiva del Congreso, que se va a definir esta semana, si no la tiene, mucho va a depender de esta situación para evitar una vacancia prematura o un término prematuro de su mandato. Y lo otro es el gabinete, el premier que ponga debe ser una persona intachable, que tenga legitimidad y fortaleza, porque va a ser el que defenderá a Castillo.

ROGER NÁJAR

¿Está de acuerdo que el premier sea Roger Nájar, quien según denuncias periodísticas es un sujeto que tuvo una hija con una chica de 14 años y no quiso firmarla?

Si fueran así las cosas, podría buscar una mejor opción, creo que no sería lo más conveniente en estos momentos ni en ninguno.

El profesor Castillo tiene la misión de gobernar para todos los peruanos. ¿No sería mejor un gabinete de consenso o multipartidario que de izquierda radical?

Para gobernar para todos los peruanos se requiere un gabinete de consenso, amplio, porque evidentemente si vamos solamente con lo que quiera imponer el partido de gobierno va a ser muy difícil que consiga consensos dentro del Congreso y también en la ciudadanía.

A casi la mitad del país le ha parecido que las elecciones no han sido limpias. ¿Considera que todo estuvo normal?

Considero que han sido limpias. No todo ha sido normal porque evidentemente la candidata que quedó en segundo lugar ha llenado de una serie de defensas, legítimas, por cierto, pero llegó un momento que ya no tenía sentido porque no variaban el resultado, eso es lo anecdótico de esta elección.

Para el exmandatario Ollanta Humala el nuevo gobierno tiene que darle estabilidad económica al país. 'No chocar con los bolsillos de la gente'. (Fotos: Allengino Quintana)

VENEZUELA Y CUBA

Hay el temor de mucha gente que el Perú se convierta en Venezuela o Cuba. ¿Lo ve probable?

No. Cada país tiene sus propias circunstancias y el Perú es muy diferente a Venezuela y a Cuba.

En la encuesta de Datum la mayoría de la población pide al nuevo gobierno reactivar la economía, generar empleo y preocuparse del tema de salud, ¿esa debería ser la ruta?

Sí. Estoy de acuerdo en eso.

A un nuevo presidente se le deben de acercar todo tipo de arribistas, corruptos y ganapanes. Con su experiencia, ¿cómo debería manejar ese tema?

Él debiera asesorarse para diferenciar la gente que lo estuvo acompañando en la campaña, los cuadros técnicos que pueda conseguir hoy y de eso determinar a quiénes más debe incluir. Ahora hay muchos políticos que probablemente se le han acercado y debe él tener la capacidad de entender cuál es la intención de eso, ‘subirse al coche’ o realmente ayudarlo a gobernar…

IDEAS CLARAS

¿Cómo hacerlo?

Lo básico acá es que él tenga las ideas claras, porque si él no las tiene, entonces sobre qué base está negociando con los políticos que se le están acercando. Si él tiene ideas claras, entonces ya podrá establecer y seleccionar qué políticos son útiles y quiénes no.

Las bancadas de derecha en el Congreso no le van a perdonar una a Castillo…

Es lo más probable.

¿Cómo ve el escenario de la gobernabilidad en el mediano plazo?

Muy complicado. El congreso que Perú Libre está haciendo va a ser muy importante para definir la relación entre el presidente y el partido, que sea un congreso y que no vaya a ser un linchamiento o juicio popular, eso es vital. Lo segundo, el tema que pueda asegurar la Mesa Directiva del Congreso y la Comisión de Presupuesto y Constitución. Eso es fundamental.

¿Qué más?

Lo tercero es si Castillo tiene ideas claras, si podrá tener la capacidad de escoger, seleccionar a un buen grupo de políticos, técnicos y no arribistas y que solamente están buscando figuretismo y en la primera crisis se le van a ir. Y lo cuarto es establecer claramente una agenda de trabajo, es lo que ya tiene que decirle al pueblo peruano. Ahí tiene que definir si tiene la capacidad, la fuerza de poder ir a una Asamblea Constituyente o una nueva Constitución y, en caso contrario, cómo va a definir las líneas principales de su gobierno.

¿Castillo le pidió consejos sobre manejo presidencial?

Hemos hablado de manera general y yo le he dicho que las puertas del Partido Nacionalista y yo estoy a disposición en el momento que él lo crea conveniente para transmitirle mi experiencia de gobierno, que creo le sería útil.

SOMOS DISTINTOS

Están comparando al chotano con usted. ¿Ve semejanzas?

(Sonríe) No, es distinto. Yo tenía y construí un partido. Nosotros hemos hecho una gestión de gobierno. Él no tiene partido. Él es un invitado de un partido y todavía no vemos su gestión de gobierno. Habrá que juzgarlo al término de su gestión.

¿Su olfato político le dice que este gobierno de Perú Libre tratará de imponer un régimen totalitario y sin libertades democráticas?

No y ahí creo que hay que hacer una crítica a muchos opinólogos y medios de comunicación que han sembrado el miedo cuando todos vemos que Castillo, una de sus principales tareas será sobrevivir estos cinco años, que ya va a ser una hazaña para él. No tiene la fuerza así quisiera, porque él ha dicho que no lo va a hacer, para imponer un régimen distinto.

¿Qué ministro de Economía necesitamos en estos momentos de crisis?

Mucho puede aprender Castillo del manejo económico que le dimos nosotros al país. Creamos una política económica acompañada de una política social, entonces en nuestro caso solamente hemos tenido dos ministros de Economía. Lo importante es darle estabilidad y proteger el marco macroeconómico, que si lo tenemos sólido, las medidas que él pueda tomar en temas de política monetaria o microeconomía, los errores que pueda generar eso, no van a redundar mucho en los bolsillos de la gente porque el marco macroeconómico, la estabilidad económica, va a estar asegurada.

Sin duda, algunas cosas que le pasaron a usted le pasarán a él. ¿Quién debería ser su principal consejero? ¿A quién debe escuchar porque no tiene experiencia?

Para responder esa pregunta habría que saber cuál es el entorno de Castillo. Pero hay que tomar en cuenta que los principales asesores de un presidente son sus ministros.

Muchas gracias, señor Humala y, ojalá, por el bien del país, le vaya bien dentro de los cauces democráticos al señor Castillo…

Gracias a usted y todos deseamos eso.

