Ollanta Humala tras su excarcelación: ‘Saldremos adelante porque no hemos cometido ningún delito’ [VIDEO]

Al grito de “¡Ollanta dignidad!”, los militantes del Partido Nacionalista recibieron en su local partidario de Jesús María al excarcelado exmandatario, quien esta noche recobró su libertad tras permanecer casi 10 meses en prisión preventiva al igual que su esposa Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos.



“A nosotros no nos acusan de haber confundido el interés público con el interés privado. No nos están acusando por nuestras gestiones de gobierno, al resto sí. A nosotros nos están investigando por nuestro origen. Vamos a salir adelante porque no hemos cometido ningún delito”, dijo Ollanta Humala ante militantes del Partido Nacionalista, cuyo local visitó tras abandonar el penal de la Diroes ubicado en Ate una hora después de que Nadine Herediahiciera lo propio esta tarde del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

“Hay un viejo refrán que dice 'lo que no nos mata nos hace más fuertes'. Lo que estamos viviendo hoy día es la continuación en la forja de un partido. Los partidos que quieren hacer historia tienen que pasar una etapa de martirologio, es la única forma de poder trascender”, precisó el exmandatario, que indicó que se somete a la ley porque la defiende, y que él y su esposa han aceptado la dureza del sistema judicial “para que no digan que defiendo las reglas solo cuando me convienen”. Pese a ello, estimó que la prisión preventiva que cumplieron fue desmedida.

“Ni siquiera tenemos local propio. Hay otros partidos que se dan el lujo de haber recibido una casa de un narcotraficante. Hay de todo, nosotros no porque somos un partido que siempre ha admirado a los de abajo por eso quería venir acá y lo estoy haciendo”, añadió Ollanta Humala, quien agradeció a los militantes nacionalistas por todo su apoyo.



“A pesar de que mis hijos me están reclamando en mi casa, con el corazón en la mano quiero decirles muchas gracias”, precisó Ollanta Humala, al tiempo que dijo que se siente “en familia” y “en casa” gracias a todos sus seguidores y se comprometió ante ellos “a seguir trabajando” ahora que ya se encuentra en libertad.

Ollanta Humala se dirige al Partido Nacionalista tras su excarcelación

“Ahora que nuevamente retomo físicamente las responsabilidades partidarias, quiero pedir a la secretaría del partido para convocar a una asamblea nacional y transmitir a cada uno de ustedes, de cada uno de los delegados que hayan venido del interior de nuestra patria, que le comunique a la familia nacionalista que no estamos muertos y vamos a seguir luchando”, dijo.



“¡Que viva el nacionalismo! ¡Que viva el Perú, carajo!”, finalizó su alocución Ollanta Humala para dirigirse hacia su vivienda en Surco, donde ya se encuentra desde hace algunas horas su esposa Nadine Heredia tras su excarcelación ordenada por el Tribunal Constitucional, que estableció que ambos sigan el proceso por lavado de activos bajo comparecencia restringida.

