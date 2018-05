Ollanta Humala sobre incautación de bienes: "Mi familia y yo estamos viviendo un abuso más" [VIDEO y FOTOS]

Ollanta Humala ofreció declaraciones a la prensa tras la orden de la Fiscalía de incautar sus bienes y la de su familia. El exmandatario calificó esta medida de un abuso en su contra por haber denunciado al juez que sigue su caso ante el Tribunal Constitucional.



"Hoy mi familia y yo estamos viviendo un abuso más en toda este proceso que estamos llevando en nuestro país y no como otros que fugaron o que están esperando que sus procesos prescriban. Nosotros nos hemos quedado y hemos acatado cada disposición que se ha venido dando", fueron las primeras palabras que dio a la prensa Ollanta Humala.



"Hace poco, tanto Nadine como yo hemos estado privados de nuestra libertad por más de nueve meses. Con una detención preventiva arbitraria y que tuvimos que llegar al Tribunal Constitucional para garantizar la Constitución por encima de las subjetividades. Hasta el día de hoy no tenemos ninguna acusación, ni siquiera tenemos una prueba de lo que se dicen en medios o colaboradores que no logran corroborar lo que dicen", prosiguió Ollanta Humala.



Agregó que hoy, estando en libertad "se viene esta medida de lo que es una incautación de nuestro inmueble, que hace más de un mes está con embargo en los registros públicos. Hace más de 40 días, no podemos disponer de nuestro inmueble. Yo me pregunto, ¿por qué no hicieron este allanamiento o incautación cuando estábamos presos?"

Ollanta Humala aclaró que su vivienda de Surco es la única propiedad familiar que posee con Nadine Heredia y que el día que ambos salieron de prisión se presentaron ante el fiscal que ve su caso para manifestarle su disposición.



Asimismo, señaló que lo que hoy están viviendo es una venganza de un juez que está recusado por ellos en base a la sentencia del Tribunal Constitucional. "Este juez ya tuvo conocimiento de esta recusación y la ha rechazado por eso esta recusación va a una instancia superior, pero este mismo ha tomado una medida vengativa cuando debió inhibirse de llevar a cabo una medida de esta naturaleza".



"Incautar nuestra casa y darnos de plazo hasta las 10 de la noche para desalojar nuestra única vivienda donde vivo con mi familia, la verdad que me parece muy bajo. Este es un acto arbitrario e invocamos al presidente del Poder Judicial para que tome cartas en el asunto y revoque inmediatamente esta medida", sostuvo Ollanta Humala.