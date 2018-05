La decisión del juez Richard Concepción Carhuancho, de disponer la incautación de casas, carros y cuentas bancarias de Ollanta Humala y Nadine Heredia, ha enfrentado al Poder Judicial con la Fiscalía.



El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, sostuvo que no le encuentra ‘coherencia’ a la continuidad de los fallos del juez, pero negó que exista una intención de sacarlo del camino.

Incluso, pidió “hacer bien su trabajo” a la Fiscalía y le solicitó que ya acuse a la expareja presidencial, al considerar que “no es correcto que a una persona se le investigue de por vida y no se resuelva su situación jurídica”.



Por su parte, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, expresó que “hay que respetar las decisiones de los fiscales y jueces” porque “lo que hacen es cumplir la ley”.

“Algunas decisiones quizá no gustan a algunos o a las partes, pero si no estamos de acuerdo, no lleguemos al extremo de decir términos agraviantes contra ellos”, aseveró.



Humala y su esposa son investigados por presuntamente haber recibido dinero ilícito del gobierno venezolano, de Odebrecht y OAS.

