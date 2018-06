Ollanta Humala: "Keiko Fujimori está acomodando la chancha para el 2021" [ENTREVISTA]

Fue presidente de la República. Es el líder del Partido Nacionalista. Actualmente, está en libertad tras cumplir prisión preventiva de poco más de nueve meses, al igual que su esposa Nadine Heredia. Comandante del Ejército en retiro. Trome, en exclusiva, habló con Ollanta Humala (55) y cuenta su verdad como nunca antes.

Señor Humala, ¿usted considera que hizo un buen gobierno?

Sí, porque conectamos con la gente y la problemática principal en el momento que me tocó gobernar el país era el problema de la desigualdad, de la pobreza. En otras épocas fue la deuda externa. Fuimos en realidad la opción política que abordó ese tema con seriedad y responsabilidad.



Entonces, ¿por qué terminaron en prisión usted y su esposa?

A nosotros no nos están investigando por la gestión de gobierno. De lo que se trata es de una criminalización de la política y en este proceso, las fuerzas políticas, el fujimorismo y el Apra, han presionado para que el Partido Nacionalista, Nadine y yo seamos la cuota política en toda esta judicialización de la política.

Wilfredo Pedraza sobre incautación de bienes a Ollanta Humala y Nadine Heredia

La Fiscalía de Lavado de Activos ha revelado que usted, su familia y entorno tienen un desbalance patrimonial de más de 14 millones de soles, ¿qué tiene que decir?

Primero, estaría en falta la Fiscalía, no creo que ellos lo hayan revelado, por lo menos abiertamente... lo han filtrado, pero eso es totalmente falso. Estamos demostrando que no hay desbalance patrimonial y podríamos señalar algunos ejemplos, si me lo permites...



Por supuesto, adelante...

A Nadine le están haciendo una pericia contable del 2005 al 2016, mientras que a mí, a su esposo, solamente del 2005 al 2011, y en esa pericia del 2011 al 2016 no aporto, o sea, no existo. Entonces, toda esa carga de cinco años, cuando mi esposa no tenía un trabajo remunerado, se la están cargando a ella, eso evidentemente nos perjudica. Otro ejemplo, no nos han considerado un saldo inicial, acuérdese que yo he venido de Europa, de Francia, y Corea del Sur con ahorros y todo mi sueldo durante dos años del Ejército me lo depositaban en el Banco de la Nación. Para la Fiscalía, eso no es saldo inicial.



LAS CASAS

Con su sueldo de comandante, de aproximadamente 5 mil soles, ¿cómo puede justificar las cinco propiedades que tiene?

No poseo cinco propiedades. Yo tengo un departamento que lo compré de soltero y tenemos una casa familiar, que la compramos en el año 2007 con un crédito hipotecario que hemos cancelado.



Pero el Ministerio Público asegura que la plata que se recibió del extranjero fue derivada a terceros, como a su suegra o la amiga de su esposa, Rocío Calderón...

Es una barbaridad lo que están señalando. No tienen ninguna prueba y solamente con dichos y sospechas nos han aplicado 10 meses de prisión preventiva, nos han incautado nuestra casa. Yo demando que la ley sea igual para todos, porque hay un tratamiento distinto a nosotros con respecto a otros políticos. Eso sí, yo no le deseo a nadie lo que hemos pasado.

Fiscalía incauta casa de Ollanta Humala y Nadine Heredia en Surco.

Usted defiende su inocencia, pero ¿cuál sería su explicación para que la Fiscalía arme todo un expediente para perjudicarlo?

Creo que se lo acabo de contestar. Es en este proceso de criminalizar a los partidos políticos para tapar los verdaderos actos de corrupción que se han dado entre empresas como las brasileñas, probablemente otras nacionales, empresarios, funcionarios públicos y políticos, donde ya se ha demostrado que se han suscitado coimas, que hay cuentas secretas en Andorra, en paraísos fiscales, que hay testaferros, que hay una ruta del dinero... Para tapar todo eso, los partidos políticos, específicamente el fujimorismo y el Apra, están presionando para que nosotros seamos la cuota de los políticos. Ojo, a nosotros no nos están investigando por corrupción o por habernos apropiado de dinero público. Nos están investigando por un supuesto aporte de campaña y, además, en el Perú el aporte de campaña no es un delito.



3 MILLONES EN MIRAFLORES

El mismo Jorge Barata aseguró que le entregó tres millones de dólares a su esposa en el departamento de Miraflores, ¿por qué tendría que mentir?

Hay que señalar que más que el por qué, debería ser el qué ganó al haber mentido. Todos los beneficios que al día de hoy ha obtenido este señor y su empresa en el Perú los ha conseguido a través de nuestra investigación. No de otras investigaciones. ¿Qué es lo que ha ganado el señor Barata? Se ha blindado a través de un acuerdo de no incriminación que ni usted ni probablemente yo, con toda seguridad, conocemos, porque no lo han hecho público. Ha ganado en blindar a todos sus funcionarios de Odebrecht en el Perú. En otras palabras, este señor legalmente puede venir a trabajar nuevamente al país. También ha liberado su cuenta de ahorros, que tenía más de trece millones de dólares. Le han permitido vender sus propiedades o exponerlas como él lo prefiera. En todo caso, ha ganado lo que no han ganado en otros países de América Latina los funcionarios de Odebrecht. Acá ‘se ha sacado la Tinka’.



¿Dónde está viviendo usted actualmente?

En la casa de mis suegros.



Todas las personas hacemos autocríticas. Usted, ¿de qué se arrepiente?

Yo he hecho muchas autocríticas, pero yo soy como los viejos jesuitas. Si tengo que arrepentirme, me voy a autoflagelar ante el Señor.

Marcelo Odebrecht aseguró que entregó dinero a los peruanos Keiko Fujimori y Ollanta Humala

En las encuestas se ha revelado que la ciudadanía cree que usted recibió dinero de Odebrecht para después favorecerlo con licitaciones que se dieron. ¿Qué tiene que decir?

Hubo una carga mediática muy fuerte, acordémonos de cómo eran todos los titulares antes de que nos aplicaran la prisión preventiva. Felizmente, los mismos medios de comunicación que nos atacaron en ese momento y todos los que pedían un linchamiento político, hoy día, después de habernos aplicado la prisión preventiva a mi esposa, a mí, de haber descabezado a una familia, haber causado un daño irreparable en mi hogar, se han dado cuenta de que se excedieron. La comunidad jurídica, por consenso, ha comprobado que este era un fallo atroz para el Estado de derecho. El Tribunal Constitucional ha tenido que señalar que estos jueces que dictaron, que aplicaron la prisión preventiva sin hechos concretos, cometieron un acto inconstitucional.



NADINE

¿Es verdad que su esposa era la que tomaba las decisiones políticas durante su gobierno?

No, no es verdad. Yo era el presidente y siempre ejercí el cargo.



¿Por qué le dio tanto poder si a ella el pueblo no la había elegido?

Yo jamás le di poder a ella. Ella es una activista, siempre lo fue de la política social del gobierno. Ha sido dirigente fundadora del Partido Nacionalista y creo más bien que en el Perú, aún mucha gente no perdona el éxito de una mujer.



Sin embargo, sus detractores dicen que usted tiene un carácter débil, que quien ordenaba todo ahí era la señora Heredia. ¿Qué nos puede decir sobre ese tema?

(Sonríe) Creo que esa es la mejor forma... Las estrategias marketeras, cuando quieren destruir a un opositor, a un político, buscan atacar sus fortalezas. Justamente lo que dices. Yo soy una persona de carácter. Tengo formación militar y lo he demostrado en el VRAEM, viajando incluso a Yuveni (base contrasubversiva) yendo contra las recomendaciones del jefe del Comando Conjunto y que, más bien, lo obligué a que me acompañe a Yuveni, donde estaban las huestes terroristas. Entonces, la mejor manera de atacar a una persona, a un político, es por sus fortalezas. Al ser un hombre de carácter, la forma de atacar fue que me subordinaba a las voluntades de mi esposa, pero es totalmente falso. Siempre yo he ejercido la Presidencia con orgullo y dignidad.



Usted se ha quejado de que la justicia los ha tratado con severidad en relación con otros. ¿A quiénes se refiere?

Para ser exacto, no es con severidad, sino con abuso. Si nos han aplicado una prisión preventiva por los dichos del delincuente Barata, entonces lo mismo debieron haber hecho con todos los que han sido sindicados por este señor. Considero que no se debe aplicar una medida así, que está mal y no le deseo a ninguno de ellos la cárcel, pero lo que estoy denunciando es que hay un doble rasero en la justicia. Con nosotros se están portando de manera abusiva. Mientras yo estaba en la Diroes y mi esposa en Chorrillos, la señora Keiko Fujimori estaba corriendo maratón en los Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia de lo dicho del señor Barata respecto a ella con lo de nosotros?



Alan García asegura que otros se vendieron, pero él no, ¿le cree?

No, no le creo. Yo creo que es un ladrón y un ladrón de marca mayor.

Nadine Heredia se pronunció sobre la incautación de sus inmuebles.

EL FUJIMORISMO

Para usted, ¿qué representa Keiko en la política peruana?

Representa el autoritarismo. La amenaza permanente a la consolidación de los principios democráticos y que tiene la misma visión del país que su padre, que es tratarlo como una chacra.



Los fujimoristas aseguran que usted apoyó por lo bajo a PPK para que gane la elección a Keiko. ¿Es cierto?

No, no es cierto eso. Yo he sido totalmente imparcial y ese

‘sam benito’ de la inamovilidad de la policía es una patraña, porque en todos los procesos electorales las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional entran en inamovilidad, y se lo digo porque yo he sido militar y en mis 25 años de servicio siempre hemos estado cuidando locales.



¿Cuál es su opinión sobre el pedido de extradición de Alejandro Toledo?

En el caso de Alejandro Toledo se cumplen todos los requisitos de un proceso de lavado de activos o por lo menos, eso es lo que percibimos por la información publicada. Su situación es muy complicada y yo espero que rápidamente la justicia acceda a este pedido.



PPK

¿Cuál es su lectura de la salida de PPK del gobierno?

Creo que PPK fue el primer sorprendido en ganar las elecciones. En segundo lugar, estamos viviendo una crisis o una inestabilidad política porque después de muchas décadas se ha roto el equilibrio entre el Poder Ejecutivo (Presidencia) y el Poder Legislativo (Congreso), y esto ha hecho que el Ejecutivo no quiera recuperar la estabilidad política en el país, ese fue uno de los grandes errores de PPK y espero que no lo cometa el actual (Martín Vizcarra). Dado así, la estabilidad del presidente es la misma estabilidad que tiene un trabajador CAS.

Diversos analistas aseguran que Keiko Fujimori maneja el Congreso como su chacra. ¿Cuál es su opinión?

Estoy de acuerdo con eso y creo, además, que no se van a detener en esto. Pienso que hay un plan para acomodar la cancha, para hacer del proceso electoral del 2021 un traje a la medida de la señora Keiko Fujimori y le doy algunas ideas. La primera es persecución política, y como no nos hemos corrido, ahora estamos en un proceso de linchamiento político a líderes opositores y con partidos que tienen inscripción. Luego, proyectos de ley que están cerrando la cancha, al elevar las vallas de recolección de firmas para inscribir un partido; o el tiempo de permanencia en un partido, para evitar que entren nuevos actores al 2021. Y un elemento adicional: la ‘ley mordaza’, una norma que busca justamente domesticar a la prensa, a los medios de comunicación, porque una característica del fujimorismo ha sido tener una prensa sumisa. En la época de Fujimori padre y Montesinos se crearon los ‘diarios chicha’ y se compraban las líneas editoriales de los principales medios. Hoy en día están los ‘fujitroles’, entre otras cosas.



Precisamente, ¿qué comentario le amerita la denominada ‘ley mordaza’ que prohíbe la publicidad estatal en los medios privados?

Es lamentable. Es una muestra del autoritarismo de la señora Keiko Fujimori y da pena cómo arrastra a algunos remanentes del Apra que quedan en el Congreso como voceros entusiastas de las leyes que maneja, pero creo que los medios de comunicación y la opinión pública se han dado cuenta de que como se dice, ‘la mano que mece la cuna’ es la de la señora Keiko Fujimori. Yo lamento que algunos opinólogos en el periodo anterior hayan sido tan generosos con el fujimorismo pensando que había cambiado, y la verdad, ahora están llegando a la conclusión de que no cambió.



¿Quién se perfila como su candidato para el 2021?

Bueno, el Partido Nacionalista va a presentar un candidato a la Presidencia.



¿Ollanta Humala tiene ganas de volver a ser presidente?

No, no tengo ganas. Hoy mis prioridades son básicamente tres: fortalecer internamente a mi familia, al recomponer esa relación que se debilitó en estos diez meses de prisión preventiva, hacer un trabajo político interno de fortalecimiento del partido y asumir la defensa de todos estos procesos en los cuales se nos está involucrando de manera abusiva.



Gracias, señor Humala

Muchas gracias a todos ustedes.



(Oscar Torres)