Ollanta Humala y Nadine Heredia tras su excarcelación: ‘Lo que no mata, nos hace más fuertes’

Al fin en casa. Después de visitar el local del Partido Nacionalista en Jesús María, el expresidente Ollanta Humala se reunió esta noche con su esposa Nadine Heredia y su familia en su vivienda ubicada en Surco.



Desde la puerta de su hogar, la expareja presidencial se dirigió a la prensa apostada en el lugar y agradeció a toda la militancia nacionalista por “todas las muestras de cariño que nos han permitido hoy estar aquí presentes”.

“Siempre he dicho que lo que no mata, nos hace más fuertes y nosotros nos hemos unido más como familia. Nosotros no hemos sido acusados ni investigados por corrupción. No se nos está investigando por nuestra gestión de gobierno, como a otros sí”, añadió Ollanta Humala.



“A nosotros se nos quiere investigar y se nos investiga por nuestro origen y nosotros estamos enfrentando como después de décadas lo hace un presidente del Perú quedándose en el país con su familia y enfrentando cara a cara cada investigación que se hace”, remarcó.

“Nosotros nos quedamos aquí, acá están nuestras raíces, acá está nuestra historia como familia y vamos a demostrar toda esta injusticia que se ha venido haciendo contra nuestras familias”, dijo el exmandatario acompañado de su esposa Nadine Heredia.



En ese sentido, Ollanta Humala precisó que “una cosa es el juicio mediático que ya está en etapa de linchamiento pero otra cosa es el estado de derecho que todos debemos respetar. Es el debido proceso y el derecho a la honra que cada día se pisotea irresponsablemente”.

Ollanta Humala agradeció nuevamente en nombre de su familia las muestras de cariño que recibieron durante estos más de nueve meses y dijo que tanto él como su esposa salieron “fortalecidos de esta prueba dura que la vida nos ha dado”.



Finalmente, Ollanta Humala bromeó con la prensa al señalar que se han metido a su casa sin autorización durante la accidente llegada de Nadine Heredia esta tarde pero que lo entiende por el “calor de la chamba” pero los llamó a “actuar con responsabilidad”.

