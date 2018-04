El Tribunal Constitucional (TC) revocó la prisión preventiva del expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia por presuntos aportes de Odebrecht. Ambos saldrán libres.



El fallo del TC ordena suspender la prisión preventiva de 18 meses que afrontaban Ollanta Humala y Nadine Heredia. De esta manera, la expareja presidencial dejará su encierro en la prisión de la Diroes y en el penal de Chorrillos.



Si bien Ollanta Humala y Nadine Heredia recuperarán su libertad en las próximas horas, esto no significa que hayan sido absueltos del proceso.



Ollanta Humala y Nadine Heredia son investigados por el presunto aporte ilegal de 3 millones de dólares que habría hecho Odebrecht a la campaña presidencial del nacionalismo, en el 2011.



Hace casi un mes, Ollanta Humala se pronunció sobre su situación en una columna en el diario El Comercio. En dicho texto, Humala asegura que Nadine Heredia y él son "los únicos que cumplimos prisión preventiva abusiva y arbitraria".



Humala sostuvo que la investigación que se le sigue a él y a su esposa Nadine Heredia "suena más a excusa que a una investigación seria" y todo esto "no hace más que ahondar en la arbitrariedad y abuso de una medida que ya ha causado un daño irreparable a mi familia".