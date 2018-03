Ollanta Humala: "Somos los únicos que cumplimos prisión preventiva abusiva y arbitraria" [FOTOS]

El expresidente de la República Ollanta Humala Tasso publicó hoy una columna en el diario El Comercio en el que señala el abuso que se ha cometido con él y Nadine Heredia, quienes hoy cumplen ocho meses de prisión preventiva por, supuestamente, haber recibido un aporte de Odebrecht durante su campaña presidencial por tres millones de dólares.



"Hoy se cumplen ocho meses desde que se iniciara la prisión preventiva sobre Nadine y yo. No estamos investigados por temas de corrupción ni entrega de coimas. Ninguna obra del gobierno nacionalista ha sido manchada por el caso Lava Jato. Hemos sido minuciosamente investigados, porque así debe suceder al término de cada gobierno", dice la primera parte de la columna de Ollanta Humala.



El expresidente agrega que "somos los únicos que cumplimos con prisión preventiva abusiva y arbitraria. Hoy cumplimos ocho meses en prisión sin que nada nos haga merecer una acusación".

Ollanta Humala menciona además que el representante de Odebrecht, Jorge Barata, afirma sin pruebas "que aportó en mi campaña; pero el principal gremio empresarial peruano ha señalado que todos conspiraron contra mí. Nunca fui su candidato y nunca apostaron por nuestra propuesta"



"Desde hace más de un año, Jorge Barata lanzó esta acusación, escondiento tras su 'revelación' a quienes sí festinaron con el dinero del Estado y protegiendo a los que siempre le tendieron la mano... Esto les ha servido para para obtener beneficios que ni siquiera han conseguido en Brasil: libertad incondicional para todos los funcionarios que trabajaron en el Perú, la libre disposición de su patrimonio...", revela Ollanta Humala.

Jorge Barata hunde a Nadine Heredia

DAÑO IRREPARABLE A SU FAMILIA



Asimismo, Ollanta Humala sostiene que la investigación que se le sigue a él y a su esposa Nadine Heredia "suena más a excusa que a una investigación seria" y todo esto "no hace más que ahondar en la arbitrariedad y abuso de una medida que ya ha causado un daño irreparable a mi familia".



"Somos fuertes y estamos firmes, pero no libramos esta lucha en igualdad de condiciones. Hace ocho meses no hemos sido convocados a ninguna diligencia en el proceso de lavado de activos... Si estos ocho meses hubiéramos estado libres nada hubiera cambiado en la investigación y nos hubiera permitido defendernos en igualdad de condiciones. Entonces ¿por qué continuar con este atropello", manifiesta el líder el Partido Nacionalista.

Finalmente, Ollanta Humala indica que la Fiscalía no les ha encontrado nada indebido. "Nos han levantado nuestras cuentas bancarias, nuestro secreto tributario, financiero y telefónico. No han hallado nada en el exterior. Ni cuentas millonarias, ni 'offshores', ni propiedades, ni empresas consorciadas, testaferros, conferencias, ni cuentas bancarias en Andorra u otros países fiscales".



"En esta venganza y odio no se han metido solo conmigo, sino que en la práctica han descabezado a mi familia. Esto no es justo. Es una vergüenza", finaliza Ollanta Humala