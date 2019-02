Omar Chehade se casó con la hija de Alfredo González en romántica ceremonia | EXCLUSIVO | FOTOS

POR: CARLOS BERNUY Y FERNANDO ‘VOCHA’ DÁVILA



Era el lugar indicado. El momento preciso. El mes más romántico. Cerca del mar, pasado el mediodía, con el sol encima y el cielo despejado de un febrero ya inolvidable. ‘Cupido’ hizo bien otro gran trabajo. Roxana González, la hija del popular ‘Gordo’, y el político Omar Chehade llegaron juntos a la Municipalidad de Magdalena en una clara muestra del sentimiento que se profesan.



Ella, hija de un expresidente de Universitario y experta en temas culinarios, lucía sonriente. Él, abogado de profesión y alguna vez segundo vicepresidente del país, tenía los nervios en el rostro. El aire acondicionado de la sala refrescaba el apuro de los últimos detalles antes de su matrimonio civil.

“El amor es dinámico, es lo que une todo en la vida. Una fuerza distinta, una motivación” , fue la frase con la que arrancó el discurso del alcalde y amigo de los novios, Carlomagno Chacón, quien ofició su primer matrimonio como nuevo burgomaestre del distrito. Roxana y Omar se tomaron de las manos, sonrieron. Los poco más de 30 invitados exclusivos miraban enternecidos.

“Señor Omar Chehade, ¿acepta por esposa a ...?”. La política y el amor se combinaron y respondió: “Como diría Fernando Belaunde... ¡Adelante!”, como para que su futura esposa se dé cuenta de que a su lado siempre habrá buen humor. El “sí, acepto” más clásico de Roxanita fue directo al corazón. Luego llegaron los aros y el “puede besar a la novia”. Los aplausos resonaron en aquella cuadra de la avenida Brasil. Besos de felicitación para la novia y manos estrechadas para el novio. Tras ello, las fotos de rigor.

Se conocieron en el 2016. Una boda programada para el 2018. Un sello de amor en el 2019. Ella, 18 años menos que él. Ambos hinchas de la ‘U’. Adelantaron su ‘Día de San Valentín’, porque el amor no sabe de tiempos, pero sí de felicidad. Cuando ella era adolescente, su papá Alfredo le dijo: “Tienes que casarte con un seguidor crema”. El destino le hizo cumplir aquel pedido.

“FUE AMOR A PRIMERA VISTA”

El destino tenía trazado un camino similar para ambos, con un mismo color y pasión. “Lo nuestro fue amor a primera vista. Soy crema de chico y creo que para ella era importante que sea de la ‘U’. Ella es una gran degustadora en su programa, pero también cocina muy bien. Prepara un delicioso cebiche”, dice un enamorado Omar.

Y la pasión le gana. Lo entusiasma y nos cuenta lo más hermoso al lado de su flamante esposa. “Mi máxima locura de amor con Roxana fue tener a mi hijo Yasser. Su nombre es un homenaje al líder palestino Yasser Arafat, porque mi familia es de ese país. Trome anunció que nos casábamos en marzo del año pasado, ella salió embarazada y lo pospusimos hasta hoy (ayer)”, contó el novio emocionado.

“ME CONQUISTÓ LLEVÁNDOME A LA ‘NOCHE CREMA’”

Roxanita es superhincha de Universitario. Y cómo no serlo si la pasión vivió siempre en su hogar con su padre expresidente del club. Y Omar aprovechó su punto débil para ganarse su corazón. “Él me conquistó recordando partidos memorables de la ‘U’. Recién salíamos y me llevó a la ‘Noche Crema’ y al palco principal”, recordó.

Pero hay más detalles que deslumbraron a la bella esposa. “Es superromántico. Un día se apareció en casa con dos entradas para el concierto de Gian Marco, de quien soy superhincha. Y encima eran para la fila 2”, contó Roxana.

“Me fijo en cómo se viste, pero lo hace tan bien que ahora Álvaro, mi hijo mayor, usa camisas por imitarlo”. Y la novia se retiró a abrazar a su esposo.



“Ven, amor, tenemos que tomarnos la foto en la escalera para salir en Trome”, dijo ella. Él la complació mientras la abrazaba. “40 y 20, es el amor lo que importa y no lo que diga la gente...”. Aquella canción de José José parece resonar en la sala. ‘Cupido’ ha vuelto a hacer de las suyas.