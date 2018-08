¿Dónde me toca votar en estas Elecciones 2018? Revisa aquí cuál es tu local de votación | Elecciones 2018 | ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) puso a disposición de la ciudadanía un enlace de Internet, donde podrán conocer su local de votación para las elecciones regionales y municipales del domingo 7 de octubre.



Los interesados solo deben ingresar HACIENDO CLICK AQUÍ y colocar su número de DNI. Luego la web te dará a conocer tu local de votación, el nombre de la institución educativa donde ejercerás tu voto en estas Elecciones 2018, tu número de mesa y la dirección de la misma.

Asimismo, figura si el elector será o no miembro de mesa para las Elecciones 2018 municipales y regionales.



MULTA POR NO VOTAR



Si eres de las personas que el día de las Elecciones 2018 trabajará o estará fuera del país o con algún impedimento que te obligará a no emitir tu voto el próximo 7 de octubre, podrías recibir una multa escalonada de acuerdo al nivel de pobreza del distrito que figura en su D.N.I.



De acuerdo al portal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los montos irían desde los 20 soles de multa



Distrito considerado No pobre: S/83

Distrito considerado Pobre no extremo: S/41.50

Distrito considerado Pobre extremo: S/20.75



Pero si eres de los que salieron elegidos como miembros de mesa (titular o suplente) en estas Elecciones 2018, y no cumplieron con su deber, deberán pagar una multa de S/207.50



Y si además de ser miembro de mesa y a la vez no asistes a votar en estas Elecciones 2018, tendrás que pagar doble multa: una por omiso a instalación de mesa y otra por omiso al sufragio.