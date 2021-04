Peruano que se respeta. En el 2001, la organización internacional Smile Train empezó su labor social en nuestro país ayudando a quienes padecen de labio leporino y paladar hendido. “Apoyamos a personas de todas las edades, aunque principalmente tratamos a niños porque la idea es rehabilitarlos desde temprana edad para que puedan llevar una vida normal”, indicó Dianne Erquiaga, directora de Programas en Perú y otros países de Sudamérica .

En el tiempo que llevan en nuestro país han realizado casi 12 mil cirugías gratuitas, además durante la pandemia han ofrecido 2 mil teleconsultas individuales (nutrición, terapia de lenguaje, psicología, ortodoncia) a los pacientes fisurados, sin costo alguno. “Las personas de bajos recursos económicos que tengan este problema pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, evaluaremos el caso y actuaremos a la brevedad”, señaló Dianne.

BUENA ALIMENTACIÓN

Se cree erróneamente que los niños con fisura labio palatina no están preparados para recibir alimentos sólidos o que es mejor esperar una cirugía de paladar, lo que trae como consecuencia cuadros de anemia y problemas de peso. Por eso, Smile Train también está promoviendo un programa de asesoría nutricional gratuita para orientar a los padres en la correcta nutrición de sus hijos.

Si quieres saber más sobre los talleres que ofrece y la labor que realiza la institución, visita sus redes sociales Smile Train Latinoamérica en Instagram y Facebook.

