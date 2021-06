Él nunca hizo caso de aquella frase: “No, puedo”. Siempre creyó que uno mismo se forja su destino, por qué, si tus sueños son grandes; es posible, que en poco tiempo estés estudiando en Sucia. Tal como ocurrió con Fernando Bartra Encinas, un joven ashéninka, que con solo sus ganas de estudiar y salir adelante, consiguió una beca para estudiar en el país escandinavo, pero no solo eso: Ahora es principal difusor de la cultura indígena. Un orgullo para el país. Conozcamos su historia.

Desde pequeño, ¿te interesaste en aprender idiomas?

Recuerdo que empecé leyendo todo un libro del curso inglés en primero de secundaria. Ese mismo año, pedí que me dieran los de segundo, tercero, cuarto y quinto. Luego, busqué tutoriales, videos y textos como El Principito.

¿Es complicado aprender inglés de manera autodidacta, no?

Sí, por supuesto. Recuerdo que mi pronunciación no era tan buena pero sí mi gramática. La primera vez que viajé a Suecia pude mejorar mi nivel de comprensión. La segunda vez mejoré mi forma de hablar, porque me vi obligado a hacerlo al ser intérprete, tenía que defenderme.

Pero cuéntame, ¿cómo decidiste aprender inglés?

A la edad de once años, se me prendió la chispita por aprender idiomas. Pero también aprendí la lengua ashéninka por mi mamá, indígena de la comunidad Alto Aruya, provincia de Atalaya, junto al río Ucayali.

¿Qué otros idiomas manejas?

Portugués, italiano, alemán, francés e inglés. Todo lo aprendí de forma autodidacta, a nivel básico.

Todo esfuerzo siempre es recompensado con el tiempo…

Así es, el año pasado, la institución educativa Eslövs Folkhögskola de Suecia me invitó a su país para difundir la cultura peruana.

¿Era la primera vez viajabas a Europa?

No, en el 2019, al ser uno de los primeros puestos de la carrera de Educación Primaria Bilingüe en la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía (UNIA) conseguí una pasantía a Suecia.

Joven trabajó como intérprete en el país escandinavo

¿Fuiste becado, entonces?

Sí, gané la Beca Permanencia del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación. Quién iba a saberlo, pero la beca me salvó.

¿Por qué?

Fue una gran ayuda, porque en 2020 inició la pandemia y no pude salir de Suecia. Justo empezaron a cerrar fronteras cuando me tocaba volver. Dos semanas después regresé en un viaje humanitario y en Perú tuve que hacer cuarentena, y luego esperar por un bus humanitario para llegar a Ucayali. La beca me sostuvo en todo este tiempo.

¿Qué mensaje rescatas de tu experiencia en Suecia?

Mi aprendizaje de toda esta experiencia es que debemos ser tolerantes con las personas de diferentes culturas. A veces nos dejamos llevar por los prejuicios debido a la ignorancia.

Asumo que hiciste muchos amigos en Suecia…

Sí, hice muchas amistades. Pude transmitir mis conocimientos sobre las culturas indígenas del Perú, en especial, la cultura ashéninka.

Recuerdas, ¿alguna anécdota en Suecia?

En Suecia, conviví no solo con europeos, también con estudiantes musulmanes, iraníes y de otras regiones del mundo. De ellos, de sus formas distintas de comportarse, y hasta de vestirse, aprendí a valorar las diferencias.