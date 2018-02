La Oroya: Policía suplica a agricultores de papa que desbloqueen Carretera Central aunque sea por tres horas

Desde hace tres días, la Carretera Central continúa bloqueada como medida de fuerza de los agricultores de papa y muchos carros que se dirigen al interior del país han quedado varados en el kilómetro 174, en La Oroya. Hay niños, ancianos y hasta ambulancias que esperan que se libere la zona.



Por eso, un comandante de policía de rescate recurrió al diálogo y conversó con cada uno de los manifestantes para hacer una tregua y despejar la vía al menos por tres horas. “Yo les suplico que hagamos una tregua para liberar la vía. Ya hay un acuerdo (con el Gobierno), no quiero recurrir a la violencia. Conversen entre ustedes”, se le escucha decir al agente a uno de los productos.



“Los víveres en La Oroya han colapsado, no hay víveres para la población, hay que dar un pase al menos por tres horas, luego continúan con su medida de fuerza”, dijo el comandante. Agregó que ya hay dos muertos, uno en Cerro de Pasco y otro Huancavelica, y lo que se busca es evitar más enfrentamientos.



Ayer en Lima, el Ministro de Agricultura, José Arista, se reunió con los dirigentes de los agricultores y se logró llegar a acuerdos para que levanten la huelga. “De un total de 20 pedidos, se han aceptado el 80 %. El Ministerio se ha comprometido a comprar 7 mil kilogramos de papa blanca por cada productor en los diferentes lugares donde existe exceso de producción”, afirmó.



Sin embargo, los agricultores que mantienen bloqueada la Carretera Central desconocieron los acuerdos que se firmaron, pues indican que se realizó en la capital. Esperan que llegue el mismo ministro de Agricultura hasta la zona para que converse con ellos.



En tanto, hasta el momento, no se permite el traslado de personas que se dirigían de Lima hasta Junín y viceversa . “Mi bus es de la empresa San Cristobal. Estamos desde el día miércoles, no tenemos plata para el pasaje ni para comer. Tenemos nuestro paquete, no podemos salir, queremos que haya pase. Le hemos pedido a los señores, pero no quieren nada”, comentó la señora Francisca.