Oscar 2018: Demandan por plagio a la película 'La forma del agua', de Guillermo del Toro [FOTOS]

"Una copia descarada". Así ha sido calificada ' La forma del agua' ('The Shape of Water'), la película del director mexicano Guillermo del Toro protagonizada por Sally Sally Hawkins. Pero una denuncia podía empañar la buena racha de la cinta favorita de los Oscar.



Se trata de la demanda que ha hecho el hijo del dramaturgo Paul Zindel. El documento, presentado en el tribunal federal de Los Ángeles, alega que Guillermo del Toro, el productor Daniel Kraus y el estudio de cine Fox Searchlight "copiaron descaradamente la historia, elementos, personajes y temas" de una obra de 1969 del fallecido Zindel.



En la demanda el hijo de Zindel enumeró más de 60 semejanzas entre la 'Let Me Hear You Whisper' y ' La forma del agua'.



Entre ellas, que la historia básica de la cinta y la obra teatral se centra en la vida de un empleado solitario que trabaja en un laboratorio científico durante la Guerra Fría, el cual forma un vínculo con una criatura acuática cautiva e idea un plan para liberarla.



La diferencia es que en la obra de Paul Zindel, la criatura cautiva es un delfin, mientras que en la película de Guillermo el Toro es un ser acuático con rasgos humanoides.