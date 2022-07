Esta tierra bendita que nos vio nacer se llama Perú y hay que analizarla, entenderla y explicarla partiendo de conocer a su gente, sus manías y costumbres. Sus grandes virtudes y sus defectos históricos que también son inmensos. Por eso, es el momento perfecto para conversar con Óscar Díaz, consultor comunicacional y social, además de periodista y conductor del programa ‘Tierra adentro’, que conduce los domingos a las 7 pm por ATV +.

Óscar, ¿Te gusta ser peruano?

Sí y además me resulta muy difícil pensar en vivir en otro país.

¿Qué sientes por esta tierra?

Sigo creyendo que este país es estupendo y no vale la pena irse.

¿Pese a las incomprensiones?

En los 80 ‘Sendero Luminoso’ me amenazó y no me fui. En los 90 la dictadura de Fujimori hizo lo mismo, me ‘chuponearon’ y me quedé.

¿Entonces?

Hemos pasado tantas cosas y me convenzo cada vez más, que el Perú es más grande que sus problemas.

Nárrame el ataque que te hicieron los ‘terrucos’

Tenía un programa en radio Miraflores y llamaron para amedrentarme, avisarme que sabían mis movimientos. Yo decía que a ellos no solo se les iba a desaparecer con armas, también con inteligencia.

¿Fue con hechos su ‘ablandamiento’?

Un par de veces sentí que fui perseguido por unos autos.

¿Con Alberto Fujimori?

Me quisieron embargar mi casa por una deuda de mil soles.

¿Te sientes un hombre corajudo?

Un amigo me dice: ‘Siempre te reinventas’ y le respondo que eso hacen todos los peruanos.

¿Un ejemplo?

Cuando Fujimori los botó, surgieron los taxistas, vendedores de empanadas.

¿Otro caso para resaltar?

Hemos sobrevivido a la Pandemia, pasamos hambre y nunca hubo saqueos en el país.

¿A qué más nos hemos impuesto?

A los políticos, quizá los peores de Sudamérica. No dependemos de ellos, sino estaríamos muertos.

¿Un ejemplo de que no son determinantes?

A pesar de ellos y la corrupción, hemos seguido creciendo.

¿Cuándo aparecieron todos estos señores?

Cuando el ‘Chino’ dice que mueran los partidos políticos tradicionales, llegaron los independientes y ellos no le rinden cuentas a nadie. Allí nace el transfuguismo.

Dime una primera conclusión

La gente no vive de Pedro Castillo, ni los parlamentarios.

Asegura que los políticos independientes, dieron paso a los tránsfugas (Foto: Allengino Quintana)

¿Dime virtudes de nuestros compatriotas?

El peruano es luchador, fuerte, pero por otro lado es egoísta.

¿Divididos?

Un ejemplo: Ricardo Gareca estuvo como técnico de la selección por casi 8 años y a nivel gobierno, tuvimos 4 presidentes.

¿Desde cuándo viene eso?

Desde el Imperio incaico. El Tahuantinsuyo conquistó a sangre y fuego y súmale la llegada de los españoles.

¿Segunda conclusión?

Lo malo de nuestra gente es que cada uno jala para su lado.

Ahondemos más, ¿por qué somos tan cortos para hablar?

Eso tiene que ver con el nivel educativo y eso acá es fatal. Los últimos años de pandemia es como si los chicos jamás recibieron clases.

Le echo la culpa al ‘Plan lector’.

En eso, estamos en la cola.

Es muy triste esa afirmación, pero es real

Escucha a los parlamentarios y no saben hilvanar sus ideas, Pero a ellos lo eligió la gente y reflejan lo que somos en realidad.

¿Hay que sacarlos?

Estoy en contra de vacancias y cierres de Congreso. Porque el lector va a seguir eligiendo mal.

Esa observación es fundamental

No esperemos tener mejores presidentes, sino cambiamos nosotros.

¿Somos racistas?

Profundamente y también a la inversa.

¿Por ejemplo?

Gente del interior suele decir: Nuestra patria es dominada por limeños. La pregunta es: ¿Cuántos capitalinos son realmente de parientes nacidos acá? Todos estamos mezclados.

¿Homofóbicos?

Creo que sí, pero está cambiando y las nuevas generaciones son ‘Open mide’. Pero en general, aún somos una sociedad conservadora.

¿Vivimos bajo un gobierno de izquierda?

Por negación se le cataloga así. No es de derecha, entonces es del otro lado.

¿Cuál es la realidad?

No ha hecho nada de lo que hace uno de esa postura política: No a estatizado, no ha emitido billetes de la maquinita, tampoco ha subvencionado el tema de la salud.

¿Entonces?

Es un gobierno conservador, que no es ni chicha ni limonada. Un arroz con mango.

¿Qué es un caviar?

Es alguien con formación, con buena posición económica y social. Y qué seguramente estudió en La Católica. ¿Dónde está el pecado?

¿Un pueblo conservador es religioso?

El nuestro lo es. Además de machista.

¿Qué opinas de la legalización del aborto?

No soy promotor, pero hay que dejar que la gente decida. Además, igual la práctica se hace y en muchos lugares de manera clandestina.

Hablemos de tu programa

‘Tierra adentro’ es el primer programa de las empresas extractivas con rostro social.

¿Qué nos presentas?

Además de hablar de números estadísticos y la producción, se puede mostrar a la gente y cómo les toca a ellos este tipo de empresas.

Entonces a seguirlo

Salimos los domingos a las 7 pm por ATV +. Muy agradecido por la entrevista.

