Óscar Maúrtua continuará en el cargo de canciller. El presidente Pedro Castillo le tomó juramento la noche de este miércoles, junto a los demás integrantes del nuevo gabinete liderado por Mirtha Vásquez.

Maúrtua había sido uno de los ministros que mantuvo una relación más tensa con el extitular del Consejo de Ministros, Guido Bellido. El entredicho se generó a raíz de las declaraciones del vicecanciller Luis Enrique Chávez, quien refiriera que “en este momento la posición del Perú es que desde el 5 de enero no hay ninguna autoridad legítima en Venezuela”.

Bellido Ugarte, en respuesta, indicó que esa no era la postura del gobierno y reveló que el presidente Pedro Castillo sostuvo una reunión con Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela.

“Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta tienen las puertas abiertas”, tuiteó.

Los desencuentros no quedaron ahí, pues El Comercio reveló una serie de chats de la bancada de Perú Libre, en el que se ve un mensaje del exprimer ministro pidiendo que el oficialismo solicite la renuncia de Maúrtua. “Tiene que ir, creo, dos cosas: la renuncia inmediata del vicecanciller por contradecir al presidente y también de Maúrtua, debe renunciar en el día, camaradas”.

A esto se sumó el pedido expreso de la bancada de Perú Libre para Maúrtua dé un paso al costado, algo que finalmente no ocurrió. Fue Bellido Ugarte quien renunció al puesto esta tarde, tras una sesión del Consejo de Ministros que duró apenas media hora esta mañana.