Por: Oscar Torres

Un sobreviviente del coronavirus . A sus 75 años no dudó, siendo miembro principal del Comando Covid-19, en ir a salvar vidas a Iquitos . El considerado ‘médico del pueblo’ conversó con Trome.

Doctor Ugarte, en primer lugar ¿cómo está de salud?

Estoy en franca recuperación felizmente. Salí de alta la semana pasada. Tengo todavía un plan de tratamiento, de recuperación en casa hasta la próxima semana, pero siento que estoy recuperando las fuerzas, la actividad y sobre todo la capacidad respiratoria bastante bien.

¿En algún momento pensó en contagiarse?

Esa siempre era una posibilidad, sobre todo cuando viajé a Loreto, y en las actividades allá hemos mantenido los mecanismos de precaución, pero en algún momento bajé la guardia y ahí pude tener esta contaminación.

¿Dónde y cómo así cree que adquirió el virus?

He estado en Iquitos, en los hospitales, en zonas bastante complicadas, pero creo que donde más factible ha sido el contagio es en otra función que cumplí, que fue organizar la transferencia de pacientes, médicos, enfermeras y personal técnico hacia Lima. Se estableció un puente aéreo y yo tenía el encargo de seleccionar al personal, ver que sean desplazados hasta el aeropuerto, garantizar que suban a los vuelos.

SÍNTOMAS

¿Qué síntomas tuvo?

Básicamente escalofríos vespertinos, apatía, poco apetito, prácticamente durante una semana antes ya de constatar con una tomografía de tórax que estaba contaminado. No tuve fiebre, no tuve otra molestia.

¿Cuándo decide ir a internarse?

Empecé a sentir un poco de fatiga, dificultad respiratoria, entonces consultando con los colegas lo que me recomendaron obviamente fue una tomografía de tórax y salió que tenía el 25% de mis pulmones tomados y a la vez la prueba molecular que me hicieron salió positivo, entonces se recomendó internamiento.

¿Sintió que se moría?

No, no, pero ya estando en el hospital efectivamente esta sensación de tratar de ganar en ventilación, en la respiración, sí en determinado momento yo sentí que estaba como en un hoyo del cual trataba de salir y la dificultad principal era respirar mejor.

¿Llegó a estar en cuidados intensivos?

Felizmente no, sí estuve en cuidados especiales y con oxigenación permanente, y creo que más que todo el tratamiento que me dieron, con azitromicina, ivermectina, otros tratamientos como la enoxaparina por ejemplo, que continúo hasta hoy, hizo que mejore mi capacidad respiratoria y poco a poco vaya dejando la necesidad de tener oxígeno, hasta que se vio que la saturación de oxígeno pasó a ser normal y me dieron de alta.

RESISTIR

En esos momentos críticos, ¿qué se le venía a la cabeza?

La necesidad de resistir y sobrevivir. Yo estaba convencido de que estaba en uno de los mejores sitios sin duda, el Hospital Rebagliatti, con un buen equipo de profesionales tanto médicos, enfermeras, personal técnico, muy competentes. Por ese lado tenía la seguridad de que estaba en buenas manos.

Claro, pero pudo no haber salido bien…

¡Caramba! Yo soy médico, sé cuáles son los factores en contra, no solo la edad, sino que además soy diabético e hipertenso, y si bien he estado los últimos tres años bajo tratamiento y controlado como describes, siempre era un riesgo, pero felizmente logré sobrellevar eso y salí para adelante.

Usted tiene 75 años, ¿cómo hizo para no quebrarse?

(Sonríe) Tengo 75 años, pero bien recorridos, ¿no? Así que yo he estado expuesto a muchas otras situaciones de todo tipo en el largo proceso de la salud pública y por lo tanto nunca he sentido eso de quebrarse, de decir ‘hasta aquí nomás llego’.

¿Por qué sabiendo que pertenece a la población vulnerable decide ir a la región Loreto en el peor momento de la pandemia?

Para mí era una responsabilidad importante. La Gerencia Central de Operaciones a mi cargo es clave para estas cosas, por lo tanto era necesario apuntalar y organizamos un equipo para reforzar porque ya había ido un grupo de 50 médicos, enfermeras... Cuando viajamos, una semana después de ese primer contingente, llevamos a otros 40 profesionales porque allá se habían llenado las camas.

¿Cómo hicieron usted y su equipo para solucionar ese gran problema?

No había más camas por la gran demanda, hicimos la transferencia de uno de estos hospitales transitorios pero de rápida instalación que permitió ganar 100 camas más. Además, llevamos medicamentos y eso era fundamental aparte de facilitar la salida de los colegas que estaban allá en condiciones que obviamente no era factible sostener.

¿Es verdad que quien está mejor alimentado tiene mayores posibilidades de sobrevivir al virus?

Sin duda que sí. Eso garantiza una mayor resistencia frente al virus, aunque como la experiencia lo está mostrando no hay estándares predeterminados. Es una enfermedad bien rara.

CLÍNICAS

Como médico, ¿qué piensa de las clínicas que han estado cobrando entre 300 y 400 mil soles por un paciente internado por coronavirus?

Es un exceso. Indudablemente había que llegar a un arreglo porque sin duda los costos y las tarifas pueden ser medidos de diferente manera según qué elementos se incorporen dentro de las expectativas que la clínica privada pueda tener… Lo que se debiera ver es una recuperación de costos normal, pero sin un sobrecargo en lo que pudieran ser utilidades. Ahí se convierte en un tema siempre de discusión.

¿Qué le parece el acuerdo entre el gobierno y las clínicas para cobrar una tarifa plana de 55 mil soles?

En general me parece bien que se haya llegado a un acuerdo. No tengo una valoración precisa de los términos concretos. Sé porque he leído el acuerdo básico que, aparte de señalar esa cantidad, se va a evaluar justamente en las semanas siguientes porque podría considerarse modificaciones en el sentido de reducir más ese costo…

Algunos especialistas consideran que la estrategia de Vizcarra ha fracasado. ¿Qué les respondería?

Yo diría que no. En general la estrategia que al principio parecía muy dura ha sido positiva en cuanto a reducir factores que hoy podrían ser mucho más duros para el país, En cantidad de enfermos y sobre todo de fallecidos.

Doctor, la gente ya rompió la cuarentena. ¿Va a haber una explosión de contagios?

En medio de esta nueva situación que está acicateada por la necesidad de reactivar las actividades económicas, espero que haya un factor de autocontrol por parte de la propia población y se evite la aglomeración de la gente, y se mantenga, porque lo haremos por mucho tiempo, el distanciamiento social.

¿Cuál es el peor escenario que podríamos tener en el mes de julio?

Que combinado con las Fiestas Patrias y demás pueda haber un exceso de confianza por parte de la población y haya factores de contagio y de rebrote. Está sucediendo en otros países.

¿En qué momento la curva va empezar a descender?

Yo creo que ya está descendiendo y, como dije desde un principio, hay que ver las curvas regionales. Está claro que en la selva, el norte, ya está descendiendo. Lima también ha empezado a descender, pero por ejemplo Áncash, particularmente Chimbote, la sierra central, Arequipa, están creciendo; entonces creo que hay que aplicar medidas de acuerdo a cada región.

¿Qué siente al ver que la gente se muere por falta de oxígeno?

Una gran preocupación. Este es un insumo estratégico. Antiguamente no se valoró así. Nunca se previó una necesidad como ahora se ha previsto. Esta epidemia nos hace aprender muchas cosas y la necesidad de garantizar oxígeno por parte del sector público debe mantenerse.

Muchas gracias doctor Ugarte, y ¿para cuándo cree que nos libraremos de este mal?

Será en la medida que podamos ya disponer de la vacuna y hacer una generalizada. Creo que ahí va a cambiar de manera importante la situación, pero no me parece que sea antes de fin de año o principios del próximo. Gracias.

