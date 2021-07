El ministro de Salud, Óscar Ugarte, afirmó este jueves que el Gobierno de Transición y Emergencia seguirá trabajando hasta el último día de gestión para mitigar el avance del COVID-19, en medio del descenso de cifras de la segunda ola. En ese línea, dijo confiar en que el Perú logrará vencer a esta enfermedad y con el avance de la vacunación se busca impedir el fallecimiento de más ciudadanos peruanos o residentes en el país.

Durante su discurso en la ceremonia en que se otorgó un reconocimiento a la labor desempeñada por agentes de la Policía Nacional durante el proceso de inmunización en todo el territorio nacional, el funcionario destacó que a la fecha el Perú está preparado para enfrentar una posible tercera ola de COVID-19. Además, expresó que el Ejecutivo trata de evitar tomar atención de expresiones “pesimistas” que no contribuyen con las acciones tomadas en medio de la pandemia.

“Para enfrentar este reto de una eventual tercera ola y lo que venga por delante, tenemos las condiciones, tenemos la moral alta. No hacemos caso a las opiniones pesimistas que dudan de nuestro trabajo. No hacemos caso a las opiniones pesimistas que nos dicen ‘no, creemos que tengamos las vacunas. No las vemos, dónde están las vacunas’ No necesitamos hacer demostraciones de ese tipo”, acotó.

“Todas las semanas están llegando las vacunas. No necesitamos demostrarlo. Nunca las vamos a ver en los almacenes porque no cometemos el error de guardar las vacunas, ni 24 horas. Llegan a los almacenes y salen inmediatamente. ¿Por qué? Porque las fuerzas policiales y armadas nos ayudan a transportar rápidamente. Sería un error grave guardar las vacunas porque cada día que se almacena y no se aplica puede ser muerte de conciudadanos en el país”, agregó.

El ministro de Salud dijo confiar en que el Perú logrará vencer a esta enfermedad y con el avance de la vacunación se busca impedir el fallecimiento de más ciudadanos peruanos o residentes en el país.

Ugarte Ubilluz insistió que actualmente el país tiene “la moral alta” para sostener que aún podemos continuar en la lucha contra el COVID-19 hasta cumplir con el objetivo de proteger a la población con la vacuna. Recordó, que las 20 millones de dosis de Sputnik que protegerán a 10 millones de personas se suman a las 78 millones ya contratadas, con lo que alcanza las 98 millones de vacunas para todo el país.

“Es por eso que tenemos la fuerza y la moral alta porque la institución policial, Fuerzas Armadas, instituciones civiles, la seguridad social y el sector privado, están colaborando firmes, paso a paso, y eso nos da la fuerza para decir: vamos a vencer [al COVID-19]. Nuestro país va a ganar, vamos a impedir que mueran más peruanos y peruanas, y todo aquel residente en el país que haya nacido en otra región, y que, apuesta a la vida en el Perú, y tiene el derecho a la vacuna como los peruanos. Estamos por lo tanto convencidos de que vamos a vencer, y tenemos la seguridad porque tenemos las vacunas contratadas”, remarcó.

“Es por eso, que aún con el corazón compungido por lo que nos ha costado esta pandemia, y compartimos todas las instituciones es que estamos seguros de que el Perú saldrá a adelante, y es por esa razón ratificamos nuestro compromiso hasta el último día que nuestra responsabilidad nos obligue a contribuir a que este proceso de vacunación sea exitoso y una de las institucional principales es la Policía Nacional a quienes les rindo mi homenaje”, finalizó.

Un último reporte del Ministerio de Salud (Minsa) señala que se elevó a 195.429 la cifra de fallecidos por coronavirus en el país. Además, informó que el número total de personas infectadas llega a 2.097.811.