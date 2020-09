El ‘Osito Lima’ confesó detalles de su vida en una reveladora entrevista a Trome y en el que respondió a algunas interrogantes que muchos de sus seguidores tenían, sobre todo de dónde consigue o saca el dinero que regala a las personas de la calle a las que ayuda constantemente.

Durante la conversación que tuvo con nuestro periodista Johnny Valle, ‘Osito Lima’ sostuvo que la intención no es hacer política, sino dar amor. “Lo que yo busco y mi objetivo principal es que las personas de la calle no sean vistas como extrañas, sino como nuestra familia, como nuestros hermanos” .

Asimismo, indicó que el dinero que regala a los demás sale de su propio bolsillo y sin ayuda de otras personas, ya que siempre fue un emprendedor y estos emprendimientos le dieron sus frutos, que le permiten ayudar.

“En el pasado he tenido muchos emprendimientos. Algunos me fueron mal, otros bien. Desde los ocho años tengo distintos proyectos, el primero fue vendiendo tarjetas de Navidad a mis amistades. En mi último proyecto afortunadamente me fue bonito. Eso me ha permitido cumplir mi sueño, que es ser Osito Lima” .

¿POR QUÉ GRABA LAS AYUDAS QUE DA?

En otro momento, ‘Osito Lima’ también confesó que la finalidad de grabarse dando ayuda a la gente es para motivar a los demás a que imiten sus acciones y estas sean más.

“Yo siento que es importante que se motive a través de las redes sociales, para que las acciones cada vez sean más. Tengo la gran felicidad de decirte que en las últimas semanas hubo un incremento fortísimo de las acciones positivas. Se ha hecho como una cadena de amor” , recalcó.

