Osito, pareces político en campaña…

Bueno, no tengo intenciones políticas. Mi intención no es política, es de amor. Lo que yo busco y mi objetivo principal es que las personas de la calle no sean vistas como extrañas, sino como nuestra familia, como nuestros hermanos.

¿De dónde sale ese dinero que regalas?

En el pasado he tenido muchos emprendimientos. Algunos me fueron mal, otros bien. Desde los ocho años tengo distintos proyectos, el primero fue vendiendo tarjetas de Navidad a mis amistades. En mi último proyecto afortunadamente me fue bonito. Eso me ha permitido cumplir mi sueño, que es ser Osito Lima.

¿Cuál es ese proyecto, en qué rubro?

Preferiría no decirlo. Muchísimas gracias.

No hay problema. ¿Antes de la cuarentena también hacías esta labor?

Siempre he hecho todo lo posible para darle la mano a mis hermanas y hermanos del mundo. Cuando empezó la cuarentena hice videos entregando botellas de agüita a personas que estaban limpiando la calle. Grabé la acción y en los siguientes días muchísimas personas empezaron a replicar las mismas acciones.

Precisamente, ¿por qué grabas las ayudas que das?

Yo siento que es importante que se motive a través de las redes sociales, para que las acciones cada vez sean más. Tengo la gran felicidad de decirte que en las últimas semanas hubo un incremento fortísimo de las acciones positivas. Se ha hecho como una cadena de amor.

¿Entonces la finalidad de grabar es motivar a los demás?

Totalmente. Empatía a los hermanos.

¿Por qué no revelar tu identidad?

Todo el énfasis que quiero darle es al acto.

¿No la vas a revelar nunca?

Es que el énfasis tiene que ser el acto, por eso no salgo en los videos.

'Osito Lima' es requerido por varias personas para tomarse fotos cuando pasea por las calles. (Trome)

¿Qué le gusta hacer a Osito Lima, qué escucha, qué come?

Me encanta la salsa, me encanta el huayno, me gusta la saya, me gusta el rap, el hip hop, la música electrónica.

Osito, pareces una estrella de rock. La gente te saluda, te reconoce y agradece en las calles. No te dejan dar dos pasos seguidos…

Estoy absolutamente agradecido con la vida al haber encontrado personas que me tienen cariño. No lo puedo creer. Yo tengo agradecimiento y amor a todas las personas que me mandan mensajes positivos, bonitos. Los quiero mucho. Ustedes son mi motivación, mi fuerza. Ustedes son mi amor.

¿Cómo nace esta idea de regalar dinero en las calles?

Hay dos elementos importantes en mi vida que han definido este momento. El primero es que mis padres nacieron en pobreza extrema y desde que tengo uso de razón me han inculcado la solidaridad y el amor hacia el prójimo. Me han enseñado a través de sus actos.

Cuéntame…

Mi mamá alguna vez tenía exacto para volver a casa. Ella tenía el presupuesto bastante limitado porque trabajaba y estudiaba, y en el paradero de autobús, regresando a su casa en el Rímac, le da sus últimas monedas a una señora y regresa caminando a las dos o tres de la mañana.

¿Siempre andas positivo y alegre o hay cosas que te molestan?

Para ser sincero, no me gusta el racismo, la homofobia ni ningún acto de discriminación. Sufro cuando veo que hay abuso hacia una persona o un grupo de personas. Eso me pone triste, o ver a un hermano mío que esté pasando hambre, frío, indiferencia. Eso me pone triste.

A veces no nos damos cuenta de que somos afortunados porque tenemos una cama donde dormir, un plato de comida. No sabemos lo valioso que es eso.

Somos completamente afortunados por despertar un día más. Siéntanse afortunadísimos porque estamos vivos.

¿Qué significa ese tatuaje de león en tu brazo?

En algún momento de mi vida necesité fortaleza y como motivación me hice un león, para que cada vez que lo vea me dé fuerzas para salir adelante.

Eres papá, ¿verdad?

Sí tengo a mi Victoria.

¿Qué enseñanza le quieres dar a ella?

Ella me está dando a mí muchas enseñanzas. Ni bien fui padre, entendí tanto o más de la vida. Incluso le pedí perdón a mis papás por mis rebeldías de cuando era adolescente.

Muchos se sorprenden porque eres muy cariñoso, amoroso…

Creo que es importantísimo decir ‘te quiero’. Hay personas que piensan que los hombres no deberían decir ‘te amo’. Creo que ese concepto es erróneo porque es importante expresar nuestras emociones. A mí me ha cambiado la vida.

¿Qué te dice tu esposa de todo esto?

La amo con todo mi corazón. Está feliz con los actos que se replican. Ella es mi ángel. Ella me salvó la vida porque me guió hacia un nuevo camino, pues yo estaba yendo hacia un camino equivocado.

¿Cuánto tiempo va a existir tu personaje Osito?

Mi amor es por siempre.

¿O hasta donde dure el dinero?

No diría eso porque creo que nadie está exento de una crisis. Con dinero o sin dinero siempre haré todo lo que tenga en mi poder para ayudar al prójimo.

¿Algo más que decir?

Mi mensaje es: Ustedes son muy importantes, muchas personas los aman. No se rindan. Cuando se miren al espejo vean esa sonrisa tan preciosa que tienen. El mundo los necesita, su familia los necesita, yo los necesito a ustedes felices, porque su felicidad también me motiva. Los quiero mucho. Los amo infinitamente. La vida es hermosa. Tú eres hermoso.