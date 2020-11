Osito Lima le pidió perdón en nombre de todos los peruanos al repartidor de Rappi, Junior Ramírez, por el vergonzoso acto de discriminación y humillación del que fue víctima a manos de Guillermo Miranda, el mismo hecho que causó la indignación generalizada de un gran sector de la ciudadanía. También lo llevó a almorzar y hasta lo apoyó económicamente.

El popular TikToker acudió a buscar al ciudadano venezolano para pedirle disculpa a nombre de todos los peruanos, por los duros momentos que tuvo soportar ante el mencionado sujeto.

“Que gusto conocerte. En nombre del Perú te pido disculpas por todo lo que has pasado. Ningún hermano venezolano debería haber sentido lo que tú has sentido ‘papi’, tienes toda mi admiración”, le dijo a Junior.

Lima también le dio una suma de dinero al repartidor venezolano. “Para que descanses los próximos días porque eres un campeón y lo que tú has tenido que vivir no quiero que ese sea tu recuero de Perú”, le dijo.

OSITO LIMA Y JUNIOR RAMÍREZ ALMORZARON CEVICHE Y CAUSA

Tras el noble acto, Osito Lima invitó a Junior Ramírez a almorzar y ambos degustaron un rico ceviche y una deliciosa causa. Evidentemente conmovido, Junior agradeció la muestra de solidaridad. “No me lo esperaba, me has salvado la semana”, le agradeció.

“Te quiero mucho y eres muy importante para mí. No olvides eso hermano”, finalizó Osito.

