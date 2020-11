A través de un post en Instagram, el popular ‘Osito Lima’ hizo un mea culpa por no haber participado antes de la marchas y recién haberse sumado este último domingo a las protestas contra Manuel Merino, tras las muertes de dos jóvenes.

En su mensaje, el hombre detrás del disfraz mencionó que no quiso involucrar al ‘Osito Lima’ en la política y que sus redes sociales solo estaban destinadas a mostrar contenidos de ayuda social.

Sin embargo, se dio cuenta de que eso fue un error pues en redes sociales se criticó mucho a los influencers que no usaban sus plataformas para concientizar a sus seguidores sobre la coyuntura actual.

Al respecto, Osito Lima se calificó como un cobarde e indicó que ya había salido a marchar antes , pero sin el disfraz de su característico personaje. “Tengo mucho que aprender. Me siento muy avergonzado, he sido un cobarde. Los amo de todo corazón hermanos peruanos. Te amo Perú”, escribió.

ESTE ES SU MENSAJE:

“Fui un cobarde por no pronunciarme antes como Osito Lima por el miedo a que se avive el pensamiento de que yo busco entrar en política (muchas personas pensaban que yo brindo ayuda en mis videos ya que quería votos a futuro e intenciones políticas), sentí que lo mejor era enfocarme en el contenido de amor y ayuda y no involucrar a Osito Lima en política. Pero estaba totalmente equivocado. En total honestidad he ido a las protestas pero sin la cabeza de Osito Lima y sin publicarlo en redes sociales, todo de manera anónima. Y pensaba seguir haciéndolo anónimamente pero cuando vi en las noticias la muerte de los 2 jóvenes, sentí que ya no podía tomar la postura de intentar ser apolítico con Osito Lima, tratando de proteger de la noción de que no tengo fines políticos con mis videos. Es por eso que ayer decidí hacer una publicación en mis redes sobre las muertes de los 2 jóvenes y hoy decidí salir en la mañana con Osito Lima en bicicleta y con el cartel: No mas muertes por favor. Todo antes de saber que Merino había renunciado. Con la esperanza de ahora si pronunciarme públicamente y continuamente como Osito Lima ante esta situación tan difícil para el Perú. Les pido disculpas por no pronunciarme antes. he sido un cobarde y acepto mi error. Si he ofendido a alguien al salir hoy, también pido disculpas, estaba dispuesto a empezar a salir de ahora en adelante acompañándolos como Osito Lima. Si me dan la oportunidad, prometo nunca mas callar en situaciones como la que hemos pasado y utilizar mis redes sociales por el bien del Perú en circunstancias difíciles con información importante. No borrare los comentarios en esta publicación, leeré todo lo que tengan que decir de mí y si es negativo me lo merezco. Tengo mucho que aprender. Me siento muy avergonzado, he sido un cobarde. Los amo de todo corazón hermanos peruanos. Te amo Perú”

'Osito Lima' ayudó a señor que perdió todo en incendio de SJL. (Video: Osito Lima/TROME)