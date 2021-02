CONFERENCIA DE PRENSA. Tras el atentado que sufrió Osvaldo Girán mientras realizaba sus labores de repartidor, decenas de sus colegas se solidarizaron con el joven y realizaron un pronunciamiento a través de una cuenta de Instagram donde demandan mejores condiciones laborales.

Los repartidores hacen un llamado a la paz. “Rechazamos todo tipo de violencia que atenta contra la tranquilidad de la comunidad en la que hoy compartimos, aquí en Perú”, inicia el documento que publicaron en Glovers en Perú.

Además, piden a las autoridades que hagan cumplir la ley contra actos de xenofobia. “Lo sucedido en San Isidro no es un hecho aislado. En el 2020 fue Junior en Miraflores y ahora es Osvaldo. Ambos fueron casos mediatizados”.

San Isidro: Repartidor denuncia que fue a dejar un pedido y lo recibieron con arma de fuego

Como se recuerda, Oswaldo Girán denunció que fue a dejar un pedido cuando se dio con la sorpresa de que el usuario que recibió la orden estaba armado y lo amenazó con dispararle en la cabeza.

“Quiso amedrentarme, de lo ebrio que estaba hace un disparo y me pasa por un costado. Me dijo: ‘tu crees que porque los venezolanos están matando a los peruanos te voy a tener miedo’. Me puso el arma en la frente y se le engatilló”, cuenta el repartidor extranjero.

Según la víctima, el agresor respondería al nombre de Roberto Valdivia Osorio , quien fue conducido hasta la Dirincri del Miraflores. El caso se relaciona con los hechos de violencia entre venezolanos y peruanos que se han viralizado en redes sociales.