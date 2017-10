Otakufest 2017: Este fin de semana tiene lugar el festival más grande de anime en Perú [VIDEO y FOTOS]

¡Manga y anime para todos! Este fin se semana tendrá lugar el festival más grande de anime, manga y más temas relacionados. El Otakufest tendrá lugar en el Club Lawan Tennis de Jesús María este sábado 28 y domingo 29 de octubre.



El Otakufest abre sus puerta para todos los jóvenes y adultos amantes del anime, manga, cosplay y más en Lima. Esta es la edición número 10 del festival para todos los amantes de la cultura geek en todo el Perú.



Cosplay de todas las edades, novedades en juegos de videos y todo lo mejor en coleccionistas de animes, mangas, lego y demás, podrán encontrar en este multitudinaria feria, donde la edad no tiene límites, pues además los menores de 12 año podrán entrar completamente gratis, siempre que estén acompañados de un adulto responsable.



INVITADOS INTERNACIONALES



KONOMI SUZUKI

Interpretado canciones para importantes animes como:No game, no life. Re: ZERO -Starting Life in Another World



HIROKI TAKAHASHI

Desde Japón y por 1ra vez en Perú: HIROKI TAKAHASHI, el cantante original de la 1ra saga de DRAGON BALL.



TAKAYOSHI TANIMOTO

El cantante original de la saga DRAGON BALL KAI.



AARON MONTALVO

Desde México y por 1ra vez en Perú: AARON MONTALVO, el cantante original en español latino de la saga DRAGON BALL GT.