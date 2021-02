Todos contra el coronavirus. La empresa Martín puso en funcionamiento, el último jueves, la segunda planta para recarga gratuita de balones de oxígeno medicinal, recurso importante para el tratamiento de pacientes con COVID-19. En los exteriores del local está situado en el distrito de Villa El Salvador, se reporta largas colas de personas.

El noticiero América Noticias informó que la primera planta puede recargar 100 balones de oxígeno, pero desde ayer con el funcionamiento de la segunda planta se podrá atender a mayor demanda. Desde ayer, se ha logrado llenar 200 cilindros, precisó el matinal.

Como se conoce ante la demanda de oxígeno para atender el COVID-19, cientos de personas al día pernoctan en los exteriores de la empresa Martín para lograr obtener el abastecimiento del recurso medicinal. Inclusive algunos ciudadanos llevan esperando días para ser atendidos debido a que la recarga es gratuita, y por ello instalan carpas o alquilan sillas para soportar la espera.

C04-nueva-planta-de-oxigeno

“La atención a mejorado [con la segunda planta]. He venido el lunes y aún no me voy, pero ahora avanza más rápido. Antes te dicen tienes balón te dice que esperes en la cola, y si no tienes [el cilindro] también, Y eso me parece bien”, comentó una de las personas que espera la recarga de oxígeno.

La planta de oxígeno está ubicada en la avenida Pedro Huilca , Mz. G, lote 3 a unos metros de la zona industrial de Villa El Salvador. Para realizar la carga de oxígeno medicinal, la planta solicita la receta médica, así como el DNI del paciente y el de la persona que hará la recarga. La espera dura entre 3 a 4 días.