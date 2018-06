A falta de casi un mes para dejar el cargo, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez , consideró que el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia ‘merecen ser condenados’ porque ‘son responsables’ del delito de lavado de activos por los aportes que habrían recibido desde Brasil (Odebrecht ) y Venezuela (Hugo Chávez ) para sus campañas presidenciales del 2006 y 2011.



“La situación de ellos se determinará en juicio oral”, anunció Sánchez en entrevista con ATV Matinal. Agregó que la denuncia contra la pareja presidencial “será presentada cuando se resuelva la recusación que han interpuesto contra el juez”.

SIN CORAZÓN POLÍTICO

Sánchez también se refirió a la investigación contra el exmandatario Alan García y que este “pueda elegir a su fiscal”, como lo señalaron algunos políticos.



“¿Quién lo dice (que la Fiscalía esté tomada por el aprismo)? A mí nadie me ha tomado. Yo no soy aprista, no tengo corazón político ni tengo familiar con cercanía política. ¿Caviar? ¿Qué significa caviar? Yo soy un fiscal, un sanmarquino con años en la Fiscalía, no me considero caviar, no me gusta el caviar”, aseguró Sánchez .

SEPA QUE...

* 30 de abril: Ollanta Humala y su esposa salieron en libertad.

* 7 de mayo: El Poder Judicial les incautó dos inmuebles y cuatro cuentas bancarias.

