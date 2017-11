Pablo Sánchez: Con votos del fujimorismo se aprueba denuncia constitucional contra el Fiscal de la Nación

Con votos del fujimorismo. Esta tarde, mientras miles de peruanos viven la previa del Perú vs Nueva Zelanda, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por mayoría declarar procedentes las denuncias constitucionales contra el Fiscal de la NaciónPablo Sánchez.



¿Quiénes votaron a favor y quiénes en contra?



Los congresistas que votaron a favor pertenecen a la bancada de Fuerza Popular: Milagros Takayama, Karina Beteta, Percy Alcalá, Yesenia Ponce, Héctor Becerril, Rolando Reátegui, Marotza García, Wuilian Monterola y César Segura.



En contra:

Marisol Espinoza, Juan Sheput, Gino Costa, Zacarías Lapa, Víctor Andrés García Belaúnde.



Abstención:

Javier Velásquez Quequén.



Como se recuerda, las denuncias contra Pablo Sánchez fueron presentadas por los congresistas Daniel Salaverry (Fuerza Popular) y Yeni Vilcatoma (no agrupada).



Las críticas no demoraron en aparecer. Juan Sheput y Marisa Glave usaron su cuenta de Twitter para cuestionar a Fuerza Popular.



"Gravisímo. Acaban de aprobar la procedencia de la acusación contra el Fiscal de la Nación solo con votos Fujimoristas. Se alista un golpe más a la Democracia", escribió Glave en su cuenta de Twitter.



"Se admite acusación constitucional al Fiscal de la Nación solo con votos fujimoristas. El resto de fuerzas políticas se opuso. Día lamentable para la institucionalidad del país", tuiteó Sheput.

GRAVISIMO acaban de aprobar la procedencia de la acusación contra el Fiscal de la Nación SOLO con votos Fujimoristas. Se alista un golpe más a la Democracia. — Marisa Glave (@MarisaGlave) 15 de noviembre de 2017

Se admite acusación constitucional al Fiscal de la Nación solo con votos fujimoristas. El resto de fuerzas políticas se opuso. Día lamentable para la institucionalidad del país. — Juan Sheput (@JuanSheput) 15 de noviembre de 2017

Para Marisol Espinoza (APP), las denuncias contra Sánchez son una represalia contra el Ministerio Público.



¿De qué acusa Fuerza Popular a la Fiscalía? De no cumplir con las investigaciones del caso Lava Jato. Los legisladores de la bancada fujimorista denunciaron que en las investigaciones no se habría incluido a la constructora Graña y Montero, ni a las otras consorciadas con Odebrecht.