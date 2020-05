Por: Johnny Valle

La historia de ‘Pacho’ es la historia de miles de abuelitos que hoy, a consecuencia del coronavirus, se han recluido en casa, alejados de sus nietos y bisnietos. Para ellos, la tecnología se ha convertido en una herramienta esencial. Una videollamada por WhatsApp, Facebook o Zoom puede conectarlos con esos pequeños seres, a quienes aman con todo el corazón. ‘Pacho’ (77), Roberto Abugattás, además de ser un veterano y reconocido atleta, exalcalde de La Molina y actualmente pastor evangélico, se ha convertido en el protagonista de uno de los comerciales más enternecedores en esta cuarentena, el de la compañía telefónica Entel.

Don ‘Pacho’, el comercial es uno de los más tiernos que hemos visto en televisión. En YouTube tiene más de 10 millones de reproducciones.

Gracias. Y todo salió muy natural.

¿Le han escrito en sus redes sociales?

Sí, me han llegado muchos mensajes bonitos y alentadores. La respuesta de la gente ha sido abrumadora y todos los comentarios son de esperanza y fe. Estoy muy agradecido.

Ahora las videollamadas son parte de su rutina...

Los días de semana generalmente son llamadas telefónicas, los fines de semana son videollamadas.

¿La niña del comercial es su nieta?

No, es mi bisnieta Atenas (3). En verano viene a casa, se queda aquí los fines de semana y disfrutamos de la piscina, jugamos mucho, cantamos y tocamos la guitarra. Y eso ella lo menciona en el comercial.

'Pacho' nos cuenta la tierna historia del comercial más emotivo de Entel y de cómo extraña a su bisnieta

Con la cuarentena es importante no perder esa conexión, sino fortalecerla, ¿verdad?

Así es. En estos tiempos lo importante es unir y fortalecer los lazos familiares.

Además, hay que sacarle provecho a la tecnología…

Nosotros, los más antiguos, hemos visto esa evolución, de la televisión en blanco y negro a la de colores, el celular, Zoom, WhatsApp. Es un privilegio poder tener tantas herramientas a la mano. Muchas personas de mi generación no pudieron disfrutar de esto.

¿Usted es un abuelito tecnológico?

Mira, ahora estoy dedicado a difundir la palabra de Dios y tengo un grupo de Zoom que le llamamos ‘El Grifo’, porque repartimos ‘combustible’ para la vida. Está dedicado a los adultos mayores. Hemos tenido que ingresar a la modernidad.

Ahora que lo menciona, es muy necesario ese ‘combustible’ porque muchos se sienten derrotados, asustados, estresados…

Debemos tener confianza en el futuro. El mensaje -tanto como para la niñez, la juventud y los adultos mayores- es confiar en el futuro.

Probablemente muchos abuelitos lean esta entrevista y, al igual que usted, están alejados de sus hijos o nietos. ¿Qué les diría?

Este es un buen tiempo para reflexionar, para meditar. No dejemos que nuestro pasado determine nuestro futuro. A veces el pasado es problemático y nos dejamos llevar. Nunca debemos dejar que las circunstancias nos detengan o que las excusas gobiernen nuestras vidas.

¿Algo más?

Atrevámonos a cambiar, a dejar el pasado y vivir el presente. Somos lo que pensamos, y si pensamos de forma dramática, caótica, tenebrosa, vamos a terminar mal. Hay que pensar en lo bueno y tener fe en que todo esto pasará.

'Pacho' nos cuenta la tierna historia del comercial más emotivo de Entel y de cómo extraña a su bisnieta

En estos tiempos también deberíamos reflexionar sobre la importancia y la sabiduría de nuestros abuelitos. Hoy, con esta pandemia, más vulnerables que nunca…

Exacto. Por la experiencia que tienen los abuelitos hay que quererlos y entenderlos más.

¿Qué es lo que más extraña de compartir con sus nietos o bisnietos?

Ya uno se cansa de hablar por teléfono, quiero verlos, quiero su presencia aquí, en casa.

Con esta cuarentena se valora más lo simple de la vida, como un abrazo o un beso…

Justamente, uno ya no quiere más videollamadas, quiere abrazar, escuchar, sentir. Pienso que una vez que termine todo esto nos vamos a querer más. Vamos a valorar más el tiempo que pasamos en familia.

Usted ha sido un destacado atleta, campeón bolivariano, participó en los Juegos Olímpicos Tokio 64 y México 68, además alcalde de La Molina y ahora pastor evangélico. Pero también es un sobreviviente.

Sí, tuve problemas cardíacos y además padecí un tumor en el pulmón. Siempre he confiado en Dios, gracias a él superé todas estas enfermedades.

Sé que lleva una vida saludable. ¿Entrena?

Sí, trato de ejercitarme. Hay que tener una vida saludable a pesar de las circunstancias.

¿Siempre le han dicho ‘Pacho’?

No, es que mi nieta no podía pronunciar mi nombre Roberto y un día me dijo ‘Pacho’, y así me empezaron a llamar todos. Como atleta me llamaban ‘El Canguro’ Abugattás.

'Pacho' nos cuenta la tierna historia del comercial más emotivo de Entel y de cómo extraña a su bisnieta

Don ‘Pacho’, ¿un último mensaje?

Sí, que acatemos las disposiciones de las autoridades. Ahora todos somos una sola camiseta. Hay que cuidarse y no salir de casa. Cuidar de los adultos mayores y fortalecer los lazos familiares, sobre todo con los niños.