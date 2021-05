9 de 10

Paco Bazán escuchó a Carlos Cacho decir que el quechua no es un idioma: En 2018, Milagros Leiva inauguró un segmento en su programa llamado ‘Talento Matinal’, donde Cacho y Bazán participaron de jurados. El estilista escuchó a Pierina Caycho cantar en quechua y aseguró que no era un idioma, sino una lengua. Paco Bazán fue durantemente criticado por no corregir al peluquero.