PERUANO QUE SE RESPETA. Desde niño, Paul Antonio Sobrado Nunta (35) supo ser un luchador, alguien que no se rendía con nada ni con nadie. Ayudaba a sus padres vendiendo marcianos en las playas o lavando carros en las avenidas del distrito de Villa El Salvador. No se enojaba con esa experiencia, porque sabía que algo bueno vendría para él. Y no se equivocó. Tiempo después descubriría el deporte de la lucha grecorromana y entonces ese carácter forjado en las calles afloró. Era tan bueno haciendo llaves, palancas o derribando a sus oponentes que en poco tiempo se convirtió en campeón nacional en Lucha Olímpica estilo grecorromano y representó al Perú por más de quince años consecutivos en diferentes competencias internacionales.

Su talento para la luchar en la colchoneta era impresionante y por eso no sorprendió que resultara 14 veces campeón nacional y coronarse en tres ocasiones como campeón Sudamericano y Panamericano. Su más grande dolor fue no alcanzar un cupo para participar en los Juegos Olímpicos Londres 2012. La falta de apoyo le impidió viajar a una competencia en China para completar los puntos que necesitaba para representar al país. Pero de esas experiencias que aprendió como deportista calificado, hoy las comparte a sus alumnos en su escuela ‘Club CONA’, que busca ayudar a chicos con talento para rescatarlos de la droga y delincuencia.

Deportista lleva casado 15 años y tiene dos lindas niñas

“Quiero transmitirle mi experiencia a los chicos, que sepan que con el deporte tienen la oportunidad de cambiar su vida. Me pasó a mí, que pensaba solo terminar mi secundaria y trabajar, pero gracias a la lucha grecorromana pude conocer varios países de Europa y Asia y recorrer casi todo Sudamérica”, cuenta el entrenador.

Su escuela es semillero de campeones. Bajo sus órdenes ha formado a Gerardo Oliva Montes, campeón Panamericano y Sudamericano, y a Bryan Cruz Palacios, quien participó en los juegos Panamericanos Lima 2019. La mayoría de sus estudiantes de Villa el Salvador han representado a Perú en el Campeonato Panamericano de Lucha Olímpica en Santiago de Chile (2018).

Emprendedor

Sobrado es psicólogo de profesión y esta por culminar la carrera de administración. Debido a la pandemia tuvo que impulsar un negocio de recuerdos y relicarios y se animo a vender por las redes sociales. Las cadenas que venden están fabricadas de acero quirúrgico. “Me puse a vender productos contra el Covid, no había mucha venta así que por insistencia de mi esposo decidimos emprender en el negocio de venta de productos personales y relicarios”, cuenta el padre de dos niñas.

SEPA QUE