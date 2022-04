Hermis Epifanio Aquino, padre de la menor de cinco años que murió atropellada por un taxi colectivo en los exteriores de una cochera informal situada en el cruce de la Panamericana Norte y la avenida San Juan, en el distrito de Puente Piedra, pide que se ubique al irresponsable chofer.

“Yo quiero que se haga justicia por mi hija. Cuando el señor atropella a mi hija, la mata, mi esposa le pide ayuda diciéndole: ‘por favor ayúdenme, un hospital cerca’. (Él) le dijo: ‘yo no puedo, no puedo hacer nada, no tengo papeles’. Ella se desmaya y en ese momento él agarra su carro y se desaparece. Se dio a la fuga y nadie se acercó a dar primeros auxilios”, detalló el padre de la víctima a América Noticias.

Tras el accidente, la Municipalidad de Puente Piedra clausuró la cochera de la Asociación de Colectiveros ‘Niño Jesús de Carabayllo’, sin embargo, esta seguiría operando. “Yo no sé cómo esta empresa puede incursionar sin ninguna señalización. Acá entran y por el otro lado siguen saliendo. Tienen otra entrada y están saliendo”, denunció Epifanio Aquino.

Buscan a chofer que atropelló a niña de 5 años https://www.americatv.com.pe/

Sobre la identidad del chofer que arrolló a su pequeña, que según Latina se trataría de Jaime Javier Jiménez Pérez y sería de nacionalidad extranjera, el padre de familia señaló que está inubicable.

“Nadie sabe de esta persona. La Policía me dice que ha encontrado al carro, al dueño del vehículo. Más no sé nada porque no tengo ningún abogado, no cuento con los medios”, sostuvo.

Por otro lado, el Epifanio Aquino comentó que no cuenta con los medios económicos para poder darle cristiana sepultura a su hija. “Una minivan amarilla (mató a mi hija). No tengo ayuda de nadie, acá estoy solo con mi pareja. Vivo acá en Lima, pero soy la provincia Tocache, en San Martín”.

VIDEO RECOMENDADO