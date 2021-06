Peruano que se respeta. En el 2000, Edgar Fuentes Beltrán (44) postuló e ingresó a la Compañía de Bomberos Voluntarios ‘Capitán CBP Andrés Román Gutiérrez N.º 169–Ate’. Desde entonces su labor no ha parado ni siquiera en eventos especiales, como el Día del Padre, pues en estas fechas suelen darse más emergencias. Su familia lo apoya y hace menos de un año su hijo, Miguel Fuentes Moya (19) , siguió sus pasos y se graduó de bombero.

Edgar, ¿cuándo decide ser bombero?

En el 2000 entré a la compañía. Mis padres me inculcaron la vocación de ayuda social. Antes fui boy scout. Además, una vez vi cómo los bomberos del centro de Lima atendieron una emergencia y en ese momento pensé que eso necesitábamos en Ate.

Entró para ayudar a los vecinos de Ate…

Sí, vi la necesidad del distrito y postulé. Y míreme, ya son casi 21 años que hago esta labor voluntaria.

¿Algunas de las emergencias que atendió lo marcaron?

Un sinfín de casos. Es duro cuando no podemos salvar a todos. Los accidentes en las carreteras también son muy difíciles.

Es una labor bonita, pero difícil.

Sí. Luego de un trabajo cumplido sentimos paz y tranquilidad porque hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos.

¿El trabajo en equipo es fundamental para ustedes?

Claro, debemos confiar en los compañeros porque muchas veces nuestras vidas dependen de ellos. Nos cuidamos y velamos el uno por el otro.

Constantemente está en riesgo, ¿qué dice su familia?

Al inicio me decían que estaba loco, que cómo era posible que ponga en riesgo mi vida y salud, y que pensara más en mi familia. Con el tiempo comprendieron mi labor, ahora más bien están orgullosos de mí.

Su hijo ha seguido su ejemplo...

Sí, es un bombero novato porque recién va a cumplir un año de graduado en la compañía. Él creció viendo mi trabajo y siempre decía que cuando creciera iba a ser bombero. Y cumplió su promesa. Estoy orgulloso de él, de su buena disposición para ayudar al prójimo.

¿Ha atendido emergencias en el Día del Padre?

Para los bomberos no hay feriados ni días festivos. Justo en estas fechas hay más emergencias que atender. Pero he tenido la dicha de poder pasar este día junto a mis hijos. Ya en la noche me iba de guardia a la compañía.

¿Qué hace cuando no se pone el traje rojo?

Soy enfermero y ahorita estoy en el Área de Prevención de Riesgos de la Línea 2 del Tren Eléctrico.

Un mensaje para sus colegas bomberos...

No descuidemos a la juventud que ingresa a las compañías de bomberos. Hay que orientarlos y compartir nuestra experiencia para que puedan controlar la adrenalina propia de su edad.

