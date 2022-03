La familia de Fernanda García, de 12 años, y de Duvan de La Rosa, de 13 años, denuncian que ambos menores están desaparecidos desde el mediodía del último domingo. Los adolescentes fueron vistos por última vez conversando en una esquina cerca de sus casas, en el sector 9 grupo 1 del distrito de Villa El Salvador.

De acuerdo a Katherine Suarez, madre de Fernanda, su hija salió de casa para despedir a su amigo Duvan, quien la tarde del domingo regresaría con su familia a su natal Arequipa, sin embargo, la menor nunca regresó a su hogar.

“Desde el mediodía no sé de mi hija. Mi hijita salió de la casa. Se fue a despedir a su amiguito que se iba de viaje a Arequipa, han estado conversando y desde ahí ya no sé nada. Se llevó una mochilita chiquita donde podía poner su celular, eso no más se llevó. Su celular está apagado”, comentó Suarez a Latina.

Buscan a niños que salieron a comprar y no regresaron https://www.latina.pe/noticias

Por su parte, el padre de Duvan detalló que su hijo salió a comprar unos helados y fue ahí donde se encontró con Fernanda. “Me siento muy apenado por esta decisión que hayan tomado o que otra persona haya hecho. Quiero pedir que regresen sano y salvo a mi hijo, así también como a la niña que desapareció con él. Él sale de la casa a comprar helados a la tienda frente de la casa. Los vecinos dicen que se encontró con Fernanda y estuvieron conversando en la esquina”.

Además, aseguró que su hijo no conoce a nadie en Lima, pues ellos residen en Arequipa y siempre en época de vacaciones viajan a diferentes partes del país. “Mi hijito no tiene ninguna amistad con otras personas, no ha estudiado acá, no tiene familiares acá. El día domingo íbamos a regresar a Arequipa a las 5 p.m. Mi hijo no me dio ningún pero para regresar a la región. Él sabe que todo viaje tiene su retorno porque nuestra vida está en Arequipa”.

En tanto, el padre de Fernanda reveló que a las 8:30 p.m. del último lunes el celular de su hija estuvo encendido por un lapso de cinco minutos, sin embargo, no lograron comunicarse con ella. Él pide que la Policía proceda con la geolocalización de su móvil para dar con el paradero de ambos adolescentes, en caso estén juntos.

PIDEN AYUDA

Entre sollozos, la madre de Fernanda pidió a su hija que vuelva a casa o que la regresen en caso haya sido captada por desconocidos. “Hijita, princesita, sé que me estás viendo. Por favor, regresa a casa. Te estamos esperando. Si alguien la tiene, por favor regrésela a casa, nosotros no podemos más. Lo único que quiero es que mi hijita regrese”.

Mientras que el padre de Duvan también instó a su hijo a que regrese a su hogar. “Pedirle por favor que regrese si ha tomado su decisión de alejarse de casa. Él sabe cuánto la familia lo extraña. Y si hay una familia o una persona que lo haya captado, por favor que lo regresen. Nosotros nunca le hemos hecho daño a nadie”.

