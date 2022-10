¡LO VOLVIÓ A HACER! Pamela Cabanillas permanece en Europa luego de estafar a varias personas con entradas falsas para el concierto de Daddy Yankee. La joven no muestra arrepentimiento y volvió a promocionar un evento en redes sociales.

En el video compartido en TikTok se puede ver a Pamela Cabanillas, acusada de estafar con 2 millones de soles con el concierto de Daddy Yankee, en la catedral de Milán, en Italia. Incluso la joven promete regalar entradas.

“Hola, te saluda tu mommy Yankee para invitarte este 31 de octubre a ‘Infieles del terror’, en jr. Crespo Castilla. Con tu mejor organizador Paolo Caycho y los infieles.pe. Te lo dice tu mommy Yankee. Mandaré un par de entradas para el mejor disfraz”, expresó.

Pamela Cabanillas vuelve a promocionar evento

Pamela Cabanillas anuncia que no devolverá dinero de las estafas

Desde Europa, Pamela Cabanillas aclaró que no devolverá el dinero que obtuvo a través de las estafas por entradas falsas. La joven dijo que ya se gastó todo.

“Acepto mi error, estafé a mucha gente sin medir las consecuencias. Pido perdón a la gente que le he hecho mucho daño (...) Lamentablemente no van a poder recuperar su dinero porque yo me lo he gastado”, comentó la joven en Panorama.

