Pamela Cabanillas, la estafadora que vendió miles de entradas falsas a los conciertos de Daddy Yankee, Coldplay y Bad Bunny, anunció que se entregó a las autoridades europeas. A través de una carta publicada en su Instagram, la mujer niega pertenecer a una banda criminal y de haber ganado 2 millones de soles.

LEE TAMBIÉN: Investigación policial llegó a su fin y Gabriela Sevilla podría ser denunciada por la Fiscalía

En una reciente entrevista con el dominical ‘Panorama’, la joven resaltó que ya no puede devolver el dinero que obtuvo de las ganancias, pues se lo gastó inmediatamente . Desde algún país de Europa, Pamela señaló que la plata se le fue al comprar zapatillas, ropas caras, almuerzos, cenas en restaurantes.

“Acepto mi error, estafé a mucha gente sin medir las consecuencias. Pido perdón a la gente que le he hecho mucho daño (...) Lamentablemente no van a poder recuperar su dinero porque yo me lo he gastado”, dijo la jovencita.

LA CARTA DE PAMELA CABANILLAS

“ Yo, Pamela Cabanillas, decido hoy 24-10-2022, entregarme voluntariamente a las autoridades europeas dando cuenta que se me acusa de ser cabecilla de la organización criminal ‘Los GR de la estafa’y de haber ganado 2 millones de soles, cual acusación es mentira y decido entregarme a las autoridades europeas para que me puedan deportar a mi país peruano”, se lee en el documento que publicó la estafadora.

Además, continúa culpando a los influencers implicados en la reventa de entradas si le llega a pasar algo.

“Si me pasa algo, los únicos responsables son las personas que mencione en el comunicado y de las fotos que subiré. Disculpas a la gente afectada por mis malos actos y mi familia ”, agrega.

Pamela Cabanillas difunde una carta anunciando que se entregó a la justicia.

¿QUIÉN ES PAMELA CABANILLAS?

Pamela Cabanillas Soley, de 18 años, es una joven de nacionalidad peruana quien está en el ojo de la División de Estafas de la Dinincri por ser la presunta cabeza de una organización criminal denominada como “Los QR de la Estafa”, donde hay otras 19 personas implicadas, de estafar a cerca de 7 mil personas con 2 mil entradas falsas del concierto de Daddy Yankee.

De acuerdo a la PNP, Pamela Cabanillas Soley (18) fugó a España y sería la líder de una organización criminal “Los QR de la estafa”. (Foto: PNP)

Antes de producirse la avalancha de denuncias, el general de la PNP Manuel Lozada Morales señaló en conferencia realizada el miércoles 19 de octubre que la joven escapó a España con un monto de 500 mil dólares (2 millones de soles).