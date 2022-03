Pese a que el gabinete de Aníbal Torres obtuvo el voto de confianza, no terminan los problemas en el Ejecutivo. Van a interpelar al ministro de Salud y al de Justicia en el Congreso. Y el Parlamento inició un nuevo procedimiento por moción de vacancia presidencial. Por esa razón Trome conversó con la destacada periodista Pamela Vértiz, conductora de ‘Día D’, todos los domingos. Ella va con todo.

Pamela, pasados siete meses de gobierno, ¿qué concepto tienes de Pedro Castillo?

No voy a decir que es una desilusión porque yo no he votado por Pedro Castillo. No tenía expectativas sobre el presidente. Tengo preocupación porque pienso que su curva de aprendizaje es todavía muy lenta y su capacidad de rectificación muy poca.

¿Qué es lo peor que has visto a lo largo de estos meses?

La capacidad del presidente de rodearse de gente mediocre, de gente corrupta y de gente con sentencia.

‘Hildebrandt en sus Trece’ ha revelado que la fiscal Luz Taquire busca convencer a Bruno Pacheco para que se acoja a la colaboración eficaz. ¿Crees que llegue a contar todo lo que sabe?

Mira, la figura de la colaboración eficaz se crea para precisamente decirle a la persona que se presume ha delinquido ‘estos son los años que te pueden tocar si es que se comprueba que has cometido estos delitos, esto puede rebajarse si tú colaboras’. Y el colaborador eficaz tiene que hacer la evaluación. ‘Me como la cana solo o confieso y digo cómo han sido las cosas’.

¿La fiscal Zoraida Ávalos te da garantías de independencia en el Ministerio Público?

Yo he entrevistado a Zoraida Ávalos. Los cuestionamientos que hay sobre ella, sobre que forma la mafia de los ‘Cuellos Blancos’, yo no he visto todavía documento o prueba concreta y contundente que me demuestre que es ‘Cuellos Blancos’. Sí me llama la atención que haya abierto investigación, pero que la reserve para el final del mandato de Pedro Castillo. Eso me levanta suspicacias, pero de momento tengo como sentimientos encontrados. Me genera suspicacia, pero no puedo asegurar que sea una fiscal corrupta.

LOS 20 MIL DÓLARES DEL BAÑO

A propósito, esos 20 mil dólares que se encontraron en el baño de Pacheco en Palacio, ¿eran de la corrupción?

A mí me parece que 20 mil dólares los guardas si todo está limpio y saneado, y tienes un registro bancario de los mismos. A mí me huele a corrupción y con las visitas de Karelim López y todo lo que ha denunciado, que tiene que probarlo, más aún.

KARELIM LÓPEZ

La lobista Karelim López ha revelado cosas muy graves, que el presidente lidera y direcciona una mafia para dar licitaciones en el Ministerio de Transportes. ¿Qué opinas?

Este ministro Silva ha estado siete meses inamovible y hay una licitación que se ha caído porque el comité que participó, el presidente del comité que ganó el puente Tarata hizo observaciones respecto a que esa empresa no debía ganar y hay indicios ahí de que ha sido amañada.

¿Qué más?

Luego tienes lo que nos ha demostrado un programa periodístico en una oficina del ministerio ofreciendo puestos de trabajo a militantes o amigos de Perú Libre, o relacionados con Vladimir Cerrón o con el presidente Pedro Castillo. Karelim López claramente va a tener, es parte de la figura de colaboración eficaz, que mostrar pruebas de lo que ha dicho, pero que hay elementos que apuntan a que hay corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no hay ninguna duda.

Siguiendo la ruta del dinero son muchas coincidencias que pueden ser corroboradas. Patricia del Río dijo que Pedro Castillo le parecía una persona corrupta, ¿a ti también?

Por lo menos no es proclive a la transparencia. Hasta el día de hoy se resiste, se niega a decir con quiénes se reunió y cuál fue la naturaleza de las reuniones en el pasaje Sarratea. Es mentiroso y no estamos levantando falso testimonio, tiene dos versiones sobre su relación con Karelim López. Es mentiroso respecto al nombramiento de Hugo Chávez en Petroperú, descubrimos que no solamente hay pasaje Sarratea, sino también la clínica La Luz donde se hizo la evaluación de su currículum. Entonces el presidente con esta actitud nos hace pensar que incluso podría estar involucrado en casos de corrupción, hay elementos que nos hacen pensar que sí.

Tú escribiste en tu Twitter que con este gobierno todo puede ser peor, ¿por qué?

Por la insistencia del presidente de parecer que hiciera acto de enmienda, se demoró cuánto en sacar a Barranzuela, a Íber Maraví, a Bellido, o sea, nombramientos erróneos porque son personajes que no cumplen con el perfil y ahora Condori. Se demora y cuando hace los cambios nos endilga algo peor. Mira, en el Ministerio de Transportes ha puesto al secretario.

Se está hablando mucho de que el gobierno habría ‘comprado’ con obras y licitaciones a congresistas a cambio de votos, incluyendo a los llamados ‘Niños’ de Acción Popular. ¿Qué opinión te merece?

Y parece que no solamente hay ‘Niños obedientes’ en Acción Popular, hemos visto cómo desde todas las bancadas de oposición criticaban a este gabinete, reclamaban cambios en por lo menos cuatro ministerios y finalmente les dan el voto de confianza y ahora ya no van a la censura del ministro de Salud, sino que primero la interpelación.

¿Entonces?

Me hace pensar que probablemente ni siquiera tengan los votos y ahí está el negociado, lo que se ha priorizado es una agenda que seguramente son las obras en las regiones de algunos de los congresistas a cambio de un voto favorable para los ministros y para el voto de confianza.

MARICARMEN ALVA

¿Te molestó que la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, haya dicho que mejor no te hubiera dado una entrevista?

No, al contrario, yo lo considero como una condecoración. No le gustó la entrevista y no le gustó que luego de habernos dado la entrevista dijera lo que pienso sobre el incidente con la alcaldesa de Ocoña. Yo dije que me pareció que se equivocó en su actitud y en la forma en que se dirigió a la alcaldesa. Son dos autoridades elegidas democráticamente...

¿Todo bien con ella?

Sí, sí, (sonríe).

En redes sociales hay ‘trolls’ pagados por el gobierno que acusan de mermeleros a los periodistas. ¿Cuál debe ser el rol de la prensa en este momento precisamente ahora que los reporteros son atacados y golpeados en las calles impunemente?

Cada vez que ha habido agresión hacia la prensa y felizmente en el canal me dan la libertad para dar mi opinión, he levantado mi voz de protesta. La relación de la prensa con este gobierno es muy tirante y lo es desde la campaña. Al presidente, a sus ministros no les gusta una prensa crítica y su defensa es ‘prensa mermelera’ y el término ‘mermelero’ es que le pagan a los periodistas o a los medios para tener una determinada línea editorial, y eso es falso.

Diversos analistas piden la renuncia del presidente Castillo, ¿coincides?

No creo que el presidente vaya a renunciar y, por otro lado, una vacancia no debería prosperar si es que no se ajusta a lo que señala la Constitución. Ya nuestras instituciones políticas están muy debilitadas y lo único que nos queda como último reducto para proteger la democracia es respetar la Constitución.

¿Cuál crees que debe ser la salida para acabar con tanta incertidumbre?

Yo aspiraría a que el presidente entienda que cuando habla de un gabinete de ancha base entonces tiene que abrir la cancha y buscar en otras tiendas políticas gente competente, empezando por un premier más dialogante. No dudo de la preparación del doctor Aníbal Torres, que es un abogado con enorme experiencia, pero un premier con más vuelo que sepa tender puentes para convocar igualmente a mejores cuadros en todos los ministerios.

Gracias Pamela...

Gracias a ti.

EN UNA FRASE DEFINES:

Periodismo…

Una forma de vida.

Un hobby…

Leer.

Una película…

‘Spotlight’ (conocida en hispanoamérica como ‘En primera plana’).

Un libro…

‘Las dos amigas’ de Elena Ferrante.

Amor…

Mi esposo, mis hijos, mi mamá, mis hermanas, mi familia, eso es amor.

Día D…

Mi tercer hijo (sonríe).

