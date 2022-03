Panaderos de distritos como el Rímac y Cercado de Lima están preocupados por las bajas ventas de sus productos debido al alza de los precios. Actualmente, los panes se venden a 0.30 céntimos la unidad al por mayor, mientras que al por menor es ofertado a tres unidades a S/1.00.

De acuerdo a RPP Noticias, hace unos días se elevó el precio del pan a S/1.10, pero los panaderos se vieron obligados a disminuirlo debido a que la gente ya no quería comprar el producto. “Ahora como el pan está casi 3 por S/1.00. Ya no hay nada barato, todo compramos caro para vender. A veces la gente no tiene para pagarnos más, no quiere pagar”, comentó una panadera del Rímac.

Por su parte, los padres de familia también se han mostrado preocupados por el alza en los precios de este producto, ya que algunos acostumbran a enviar en las loncheras de sus hijos pan con diversos acompañamientos, por lo que piden la intervención de las autoridades.

“Que algo hagan por la sociedad. Que reduzcan los precios. Dicen que, por la pandemia, por la guerra que se está viviendo, pero eso no tiene que afectar a los seres humanos”, comentó una madre de familia.

Según el citado medio, algunos bodegueros han optado por comprar pan en menos cantidad ya que no les es rentable su venta.

